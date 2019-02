A última vez que se fez uma cerimónia sem apresentador foi em 1989. E não correu particularmente bem... Circulou até uma carta a criticar a festa.

Não vai haver anfitrião da cerimónia dos Óscares, este ano. Pela primeira vez desde 1989 que não se verifica uma cerimónia de entrega de prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas sem um apresentador fixo. E da última vez não correu particularmente bem...



Não é que não tenha sido um escolhido para esta cerimónia que decorre na madrugada de 24 para 25 de fevereiro. A princípio foi escolhido o comediante norte-americano negro Kevin Hart. Mas o facto de ter feito piadas consideradas homofóbicas no Twitter entre 2009 e 2011 fizeram levantar-se uma onda de indignação tal que a Academia deu um passo atrás com o convite. Em vez de um único apresentador, uma lista de artistas convidados vai anunciar os vencedores ao longo da noite, tal como aconteceu há 30 anos.



A noite teve início com uma atuação musical encenada pelo realizador Allan Carr (famoso por Grease - Brilhantina). Mas o espetáculo que durou 11 minutos não convenceu e Carr ficaria afastado das grandes luzes o resto da carreira.



Dessa noite, como lembra o jornal Observador, só um aspeto positivo saiu. Em vez de se dizer a frase "And the winner is…" ("E o vencedor é…" em português), começou a dizer-se "And the Oscar goes to…" ("E o Óscar vai para…"), quando era tempo de anunciar o vencedor. Mas nem isto impediu que, no final do evento, 17 celebridades, incluindo Julie Andrews e Paul Newman, assinaram uma carta aberta ao produtor do evento condenando o trabalho naquela edição dos Óscares.