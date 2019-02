Carlos Costa, cantor português, concorreu ao Eurofest 2019, o concurso interno da Bielorrússia para escolher o seu candidato ao próximo Festival da Eurovisão, que se vai realizar em maio em Israel. Não foi escolhido e falou com a SÁBADO por telefone ainda na capital, Minsk.



Como é que surgiu esta participação no festival da canção na Bielorrússia?

Eu tenho uma ligação com o Festival da Canção desde sempre. Qual é o gay que se preze que não gosta? É uma coisa que quero fazer na minha carreira e já tinha tentado em Portugal em 2012. A Eurovisão é um conjunto de conceitos, o cantor pode levar o que lhe apetecer e há vários tipos de seleção. O nosso está muito limitado e o que temos tido são músicas medianas.





O Salvador Sobral foi um acaso. O Salvador e a Luísa são fantásticos. Ganhámos, mas em 2018 ficámos em último. No nosso modelo de seleção, é a RTP que dita as regras e é difícil entrar ali.Comecei a receber a mensagens dos meus eurofãs a dizer que a Bielorrússia estava a receber inscrições e a perguntar por que é que não concorria. Enviei uma canção, não recebi resposta e até me esqueci do assunto. Uma amiga é que me perguntou e insistiu para ir ver melhor. A resposta deles tinha ido para o spam. Tinham ficado entusiasmados, contavam comigo, queriam a minha presença lá. E fui.Cheguei a Minsk anteontem e fui às audições. O meu vídeo é o mais visto. Esta música era a que tinha que fazia mais sentido, era muito festivaleira. A minha audição correu medianamente. Era um casting, só com microfone, uns atrás dos outros, não havia teste de som e a minha música dependia muito de coros. Havia outros artistas com performances muito bem preparadas mas toda a gente adorou a minha atuação. A minha entrevista abriu o telejornal ontem cá.De 16 países. Espanhóis, uma americana, russos, do Cazaquistão.Não fiquei triste. Sei que não fui selecionado por ser gay e por ter a imagem que tenho.Na Bielorrússia não. A Bielorrússia não é gay friendly. São muito conservadores. Qual é o sentido de não selecionarem o artista favorito do público? É pela minha imagem.Desculpe, sinto que estou numa entrevista do Ídolos, está a ficar um bocado desconfortável.Não sei. Não sabe qual é a minha imagem?A minha imagem. Quando lê notícias sobre mim que palavras é que aparecem? Controverso, andrógeno. O concorrente francês que vai à Eurovisão é muito semelhante a mim, andrógeno. Nota-se a diferença entre as europas, entre a nossa Europa e estes países.Sim, não estou triste. Porque a minha canção é muito festivaleira. Dancei, o que ninguém fez.Sim. Ninguém me faltou ao respeito. Fiz muitos amigos nas audições. Hoje tinha já muitos seguidores nas redes sociais vindos da Rússia e da Bielorrússia, fizeram-me uma página de fãs da Bielorrússia, portanto acho que foi muito positivo. Foi uma grande experiencia para mim. Antes tinha problemas em viajar sozinho, vivi muitos anos numa redoma de vidro, tinham medo que me partisse. A dada altura da minha vida decidi que ia fazer o que quisesse, vestir o que quisesse.