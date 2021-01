O trumpismo veio para ficar

Em 2016 Donald Trump conseguiu o improvável e foi eleito presidente dos Estados Unidos com menos votos do que Hillary Clinton. Nos quatro anos seguintes, usou o Twitter como palco e a presidência como amplificador de credibilidade. Disse tudo o que quis, fez quase tudo o que pretendia. Passou o tempo a falar para a sua base de apoio, que se julgava minoritária entre os republicanos e a aumentá-la - sem que a maioria de nós, do outro lado do Atlântico, percebesse como ou porquê. Tanto que na eleição do passado mês de novembro teve mais de 70 milhões de votos. Não só aumentou em muito o seu resultado em relação a 2016 como obteve a segunda maior votação da história - perdendo apenas para Joe Biden.

Mas para Trump, perder é uma palavra proibida. Afinal, ele foi eleito com a promessa de tornar a América grande outra vez. Nos seus comícios e discursos a palavra "ganhar" era repetida até à exaustão. Com ele, prometia, iam ganhar aos democratas, iam ganhar aos chineses, iam ganhar aos mexicanos, iam ganhar aos europeus, iam ganhar aos ambientalistas. Iam ganhar a todos, tantas vezes, que os americanos iam ficar fartos de ganhar - e se há algo de que os americanos gostam é de ganhar.

Em contraste, os adversários eram sucessivamente apelidados de "losers" - perdedores, fracos, fracassados, derrotados. Foi assim com os candidatos que atropelou nas primárias do Partido Republicano, com Hillary Clinton e com todos aqueles que de alguma forma se lhe opuseram ao longo dos últimos anos. O ex-candidato Republicano Mitt Romney? Loser. Os soldados americanos que morreram na Europa? Losers. O herói de guerra John McCain? Loser. A palavra será, de alguma forma, o seu insulto preferido. O contraste absoluto com aquilo que ele se considera. É por isso que Trump nunca reconhecerá a derrota nas urnas. Porque nesse caso ele seria, perante os seus apoiantes, aquilo que ele próprio mais abomina - e eles também.

A única opção é contestar o resultado e dizer: "Se não ganhei é porque fui roubado". Ou melhor: "eu ganhei, como todos sabem, mas roubaram-me a eleição". Não basta dizê-lo uma vez. É preciso repeti-lo todos os dias, várias vezes por dia, para que seja suficientemente repetido e partilhado no palco que são as redes sociais e no amplificador de credibilidade fornecido pelo selo da Casa Branca e que obrigou nos últimos anos os órgãos de comunicação social a publicarem as suas mentiras sabendo que elas são mentiras. E para uma grande fatia da população, se o presidente, o maior símbolo da nação, o diz, é porque é verdade.



O caminho para o que aconteceu ontem foi sendo preparado aos poucos. Ao longo do último ano, Trump apelou sucessivamente aos apoiantes que invadissem as capitais estaduais e os edifícios dos respetivos governos para se oporem às medidas restritivas impostas para combater a pandemia. Alguns fizeram-no. Nos últimos meses, tem incitado os seguidores a invadir Washington. Ontem, deu o passo final e tentou deliberadamente impedir a certificação dos resultados eleitorais que o considerariam um loser. E milhares dos seus apoiantes mais fervorosos invadiram o capitólio num ataque sem precedentes à democracia americana que acabou com ilusão de que os anos negros de Trump iriam terminar com a tomada de posse de Joe Biden no próximo dia 20.

O trumpismo veio para ficar. Como um vírus, ele espalhou-se pelos locais mais recônditos da América, onde os benefícios do progresso e da revolução tecnológica não chegaram. Chegou a desempregados, conspiracionistas, nazis, extremistas, católicos ultra-conservadores, membros de grupos paramilitares habituados a atuar nas sombras e organizações anti-governamentais. Apelou a moderados amorais a quem no final do mês começou a aparecer mais dinheiro na carteira e que não se importam com os dislates do presidente desde que continuem a ganhar. Depois propagou-se pelo mundo, com discípulos interessados em seguir a mesma estratégia: explorar o descontentamento, incitar ao ódio, eleger inimigos, dividir o a sociedade entre bons e maus, nós e eles. E em dar àqueles que nunca tiveram nada, a quem a sociedade sempre destratou ou que nunca tiveram a oportunidade que mereciam, a promessa ilusória de que, com eles, com o trumpismo, irão ganhar e que o mundo se tornará para eles um lugar melhor.

E para eles, como para Trump, vale tudo para não perder. Já hoje, uma sondagem publicada pelo YouGov indica que a maioria dos americanos condena os acontecimentos desta quarta-feira. Mas diz também que 68% dos republicanos não considera a invasão um ataque à democracia e que 1 em cinco eleitores americanos apoia o que aconteceu - incluindo 45% dos Republicanos (43% opõem-se).

Estes números poderão mudar, claro. Porque a América, os americanos, é na maioria um país decente, trabalhador, um farol das liberdades e da democracia. Mas é mais que certo que as imagens desta invasão ao capitólio vão servir nos próximos tempos como instrumento de propaganda para os extremistas de direita, neo-nazis, conspiracionistas e grupos anti-governamentais. Vão servir para mostrar a sua força, recrutar novos elementos e aumentar a base de apoio de Donald Trump - que os "ama" muito e considera pessoas "muito simpáticas". Estes movimentos não vão desaparecer. Continuarão a crescer, incendiados pelas palavras de um líder que continuará a falar no Twitter para quase 89 milhões de seguidores e que promete não recuar - e quem sabe voltar daqui a quatro anos para ter a sua desforra. Porque para Trump, a invasão ao Capitólio foi uma vitória apesar de ter sido uma derrota para o país e para a democracia. E para Trump foi também uma vitória. Ela retirou o foco mediático a cerimónia de certificação dos resultados eleitorais que iria inscrever na história aquilo que ele se recusa a ser: um loser.