Com um conceito que "pretende trazer a festa para a luz do dia", no LIS-BON as actuações iniciam-se pelas 14h00 e estendem-se até cerca das 00h00.

O festival LISB-ON regressa ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, no próximo fim de semana, com um cartaz que inclui St Germain, Mr. Fingers, Maceo Plex, Michael Mayer, Mr. Scruff e Todd Terje.



À 5.ª edição, o festival apresenta um cartaz com cerca de 30 atuações, entre concertos e DJ 'sets', "em que a diversidade e qualidade da programação musical são palavras de ordem - entre o chill out e o techno, sempre atento ao disco, house, jazz, soul, funk ou pop eletrónica".



Na sexta-feira, o "jardim sonoro" recebe Rodhad, Radio Slave, MichaelMayer, Todd Terje dj, HNRQ (no palco principal), Antal, Jayda G, Sassy J, St. Joseph e John Player Special (no palco secundário).



Para sábado estão marcadas as actuações de Maceo Plex, St Germain, Vakula, Pedro Tenreiro & João Tenreiro (no palco principal), Tama Sumo, Young Marco, Lakuti, Toze Diogo e Gonçalo Siopa (no palco secundário).



No domingo, atuam Kerri Chandler, Larry Heard (Mr. Fingers), Mr. Scruff, Daniele Baldelli, Liamba (no palco principal), Margaret Dygas, Daniel Bell, Titonton Duvante, João Maria e Diogo Lacerda (no palco secundário).



Assente num conceito que "pretende trazer a festa para a luz do dia", no LIS-BON as actuações iniciam-se pelas 14h00 e estendem-se até cerca das 00h00.



Nesta edição, a organização volta a apoiar a Casa dos Animais de Lisboa, "através de uma percentagem das receitas do evento".