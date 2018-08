A família Gobut anda em movimento seis meses por ano, com o seu rebanho de mil cabras. Não são animais, são companheiros.

Quando o Verão chega ao Sul da Turquia, as cabras ficam inquietas e a família Gobut sabe que chegou a altura de desfazer as tendas e iniciar a longa jornada anual para o Norte com o seu rebanho de mil animais.



A família pertence à tribo nómada Yoruk, que há mais de mil anos vagueia pela Anatólia, uma região que inclui a maior parte da Turquia. Há meio século apenas havia mil famílias a percorrer as estepes da Anatólia. Hoje restam 86.



Essa queda reflecte o declínio de tribos nómadas em todo o mundo no último século, por causa da industrialização e do desenvolvimento agrícola.



Os Gobut são oito - e de três gerações. Passam seis meses do ano na estrada e vivem em tendas feitas de pêlo de cabra. Em geral é no fim de Abril que saem da província de Mersin, no Sul, e fazem 600 quilómetros para norte até chegar a Konya, no Centro, em Julho. Só passam aí alguns dias, antes de iniciarem a viagem de regresso a Mersin em meados do mês.



Na viagem, erguem as tendas todas os dias e passam as noites à volta de uma fogueira feita dentro das próprias tendas, enquanto o rebanho pasta por perto.



Há sempre um membro da família que dorme fora com o rebanho e quarto cães-pastores que protegem as cabras dos lobos - a que a família chama "os monstros".



As cabras são o modo de subsistência da família. Do leite fazem queijo, o pêlo serve para as tendas e ganham dinheiro a vender os animais por onde vão passando. Em geral deixam um terço do rebanho.



Cada animal é conhecido por um nome e é como se fizesse parte da família. Os mais pequenos até são transportados numa carroça. "Nunca lhes chamamos animais, chamamos-lhes companheiros", observa Pervin Savran, da Fundação de Cooperação e Colaboração Sarikecililer, que representa os Yoruk.



Notícias pela rádio

"Tudo aquilo que fazemos - comer, dormir, acordar - depende dos nossos companheiros. A nossa ligação é assim forte", reforça Savran.



A alimentação básica inclui muito tomate e bazlama, um pão chato feito com farinha acabada de moer que vão comprando pelo caminho.



Os Gobut têm telemóveis e todas as noites escutam as notícias na rádio durante 15 minutos. Um dos filhos, Yunus, tem autorização do Estado para sair em Abril da escola primária e seguir viagem com a família.



A sua cunhada Rukiye teve o primeiro filho em Abril e dias depois já andava a guardar o rebanho com o bebé nos braços. Gulay, a única filha da família, estudou marketing de distribuição de medicamentos em Bilecik, mas voltou para junto da família porque não conseguiu encontrar emprego. Confessa que sente a falta de uma vida sem a casa às costas.

"No liceu tinha uma vida social (…) e podia ir ao hospital sempre que precisava. Mas nada disto existe numa vida de nómada. Estamos sozinhos com a natureza."



Cada vez mais famílias Yoruk decidem abandonar o modo de vida nómada à medida que a água se torna um bem mais escasso e que os agricultores e aldeões se mostram mais hostis. Até lhes ficam com cabras, como se fossem reféns, para garantir que não ficam nas suas terras, e só lhas devolvem quando saem. "Há dias em que temos de andar depressa, à noite, pelo asfalto, quando as estradas principais ainda estão vazias", diz Savran.



Artigo publicado originalmente na edição nº 743 da SÁBADO, de 26 de Julho de 2018.