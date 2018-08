Os pais cristãos de uma bebé de 10 meses foram acusados de homicídio e de abuso infantil por deixarem a filha morrer de desnutrição e desidratação. Os acusados, do Michigan, Estados Unidos, recusaram-se a pedir ajuda médica alegando razões religiosas.

Seth Welch e Tatiana Fusari podem ser condenados a prisão perpétua devido à morte da sua filha mais nova, Mary. As imagens captadas no tribunal de Kent Country mostram Seth incrédulo enquanto o juiz lê as acusações. Tatiana desfaz-se em lágrimas.

A morte da criança foi registada na quinta-feira, dia 2 de Agosto, quando o pai encontrou a sua filha morta no berço. A autópsia à bebé de dez meses confirmou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação, devido à negligência de cuidados por parte dos pais. Os pais admitiram ter reparado que a filha estava magra e abaixo do peso normal um mês antes da sua morte.

Segundo o Mail Online, Seth e Tatiana, ambos com 27 anos, não procuraram ajuda médica por falta de fé e confiança nos serviços médicos e por questões religiosas, de acordo com documentos do tribunal. Seth comentou no Facebook a morte da filha: "Acordei e encontrei a Mary morta na sua cama esta manhã. Retiraram-nos os nossos filhos e não os podemos contactar porque eu e a Tati somos os piores pais de sempre". E acrescentou: "Estou a adorar o abraço carinhoso da polícia e de funcionários do governo que nos estão a isolar, mas que nos garantem que estão aqui apenas para nos ajudar".

A descrença do pai em médicos era pública e Seth defendeu na sua página de Facebook que se recusava a vacinar os seus filhos, porque "Deus é soberano sobre a doença". Noutra publicação o pai afirma que alguém havia chamado a polícia por ele se ter recusado a vacinar a sua filha mais velha: "Se a evolução acredita na sobrevivência dos mais aptos, por quê vacinar toda a gente? Não deveríamos deixar morrer os mais fracos e deixar os mais fortes vivos?"

O casal tem mais dois filhos, com idades de 2 e 4 anos, e, de acordo com o Mail Online, Tatiana poderá estar actualmente grávida.