17:32

Momento aconteceu em França e está a dar que falar nas redes sociais.

O vídeo que mostra um padre a dar um estalo na cara de uma criança que estava a baptizar, numa tentativa de o acalmar, está a escandalizar a opinião pública e a deixar um rastilho de polémica nas redes sociais.



As imagens, publicadas na quarta-feira, foram captadas numa igreja em França, e mostram o menino ao colo da mãe durante a cerimónia de baptismo. Tudo começa quando a criança começa a chorar impacientemente no momento em que o pároco está a explicar o processo do que se irá passar a todos os presentes no local.



Entretanto, o tom de voz do padre muda abruptamente e manda calar a criança com um ar severo. Perante a falta de obediência desta, o religioso decide disferir-lhe uma bofetada na face, agarrando-lhe a cabeça com força logo de seguida.



A mãe tenta puxar o bebé dos braços do padre, mas este continua a agarrar a criança. De seguida, um homem, que ao que tudo indica será o pai da criança, interrompe a cerimónia e consegue pegar ao colo no menino, visivelmente assustado.



As imagens, que rapidamente se tornaram virais na Internet, estão a ser duramente criticadas por várias vozes e há até quem vá mais longe e não ataque apenas o padre, como a própria igreja católica.