O padre Vítor Feytor Pinto, que em 1982 organizou a primeira visita do Papa João Paulo II a Portugal, está internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com Covid-19. A informação foi confirmada àpor fonte oficial do Patriarcado, onde aos 88 anos continua a celebrar missas.De acordo com fonte próxima do padre Feytor Pinto, o estado de saúde é estável. "Está perfeitamente consciente."Outra das pessoas que confirmou a notícia àfoi o psiquiatra e amigo Joaquim Margalho Carrilho, que há muitos anos conhece o padre Feytor Pinto. "A segunda igreja que cedeu as suas instalações para as reuniões dos alcoólicos anónimos foi a dele, nos anos 80, só depois o movimento se espalhou pelas igrejas católicas", diz à. "Apesar da origem dos católicos anónimos serem os cristãos protestantes americanos, ele não viu nenhum inconveniente em apoiar o movimento."