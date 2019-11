Ao nono policial, Jaime Ramos continua a ser uma personagem que evolui com os tempos e que vive na contemporaneidade de Portugal. Mas também acompanha a vida do seu autor, o escritor, editor e jornalista Francisco José Viegas.Viaja para conhecer os sítios onde Jaime Ramos vai estar ou por vezes - diz - os sítios encontram-no. No novo A Luz de Pequim, a capital chinesa torna-se destino de Ramos, sendo já parte da vida do romancista: visita-a regularmente para ir ter com a mulher, que, de momento, está a trabalhar lá.Tive programas que eram conversas à volta de livros que duravam uma hora. Hoje é impossível, uma hora na televisão dá para destruir dois treinadores de futebol, um primeiro-ministro, etc. O tempo era outro, diferente, havia momentos de paragem. Falar de um livro não é a mesma coisa que falar de um jogo que terminou há cinco minutos. Esse tempo não existe hoje. Como também não existe o tempo para ler, a não ser que as pessoas o reservem. Há muita gente que se lamenta dos baixos índices de leitura. Eu compreendo: as pessoas têm uma vida com transportes públicos para chegar ao emprego, e voltam... A seguir, não vão ler o James Joyce, vão ter outro tipo de vida. O nosso tempo é inimigo da leitura. As pessoas acabam de jantar, vão ver o Facebook, o Instagram, e já leram - o tempo psicológico de paragem para leitura fica feito. Provavelmente o livro é uma velharia, mas a mim, pessoalmente, salva-me. Ainda sou do tempo em que os livros salvavam a vida. Porque nos obrigavam a parar. Hoje, essa paragem é raríssima.Jaime Ramos vai a Pequim para encontrar uma pessoa, no bairro que eu conheço melhor, que é onde vivo quando lá vou. Tem tudo a ver, obviamente: uma pessoa tem sempre a tentação de meter o que vai conhecendo, o que a vai espantando. Qualquer livro é uma espécie de caixa de ressonância.Ele apareceu em 1991.Eu tinha outro, chamado Filipe Castanheira, que tinha aparecido no Crime em Ponta Delgada, e era um detetive exilado, muito melancólico. Precisava de alguém que fosse o polícia verdadeiro, mais cru, profissional, mas também que trouxesse um suplemento de humor que o Filipe não tinha. E isso só poderia encontrar na Judiciária do Porto. Foi bom para mim criá-lo: não vivendo no Porto, obrigou-me a ir conhecê-lo melhor. Ter de ir aos sítios, ver as ruas pela primeira vez, dá-me uma certa distância, obriga-me a prestar atenção a coisas que me escapariam. Neste caso, obrigou-me a desenhar uma personagem com as características que eu via, de fora, nas pessoas do Porto. Costumo dizer, a brincar, que ele é um conservador numa cidade conservadora. O Porto é uma cidade falsamente conservadora.A verdade é que vive, o Valter Hugo Mãe pô-lo como personagem num livro dele. O Jaime Ramos é uma figura de quem gosto e que me escapou. Ele tem vida própria. Às vezes quero pô-lo a fazer determinada coisa, mas não dá. Isso é bom, porque impede o pecado mortal da literatura portuguesa.Os escritores porem as personagens a dizer o que eles próprios querem dizer.Não se controla. No caso, ponho a cabeça no Jaime Ramos. Ele diz e faz algumas enormidades, mas ele não sou eu. Ele é assim, eu não. Temos de aprender a diferença: as personagens não estão lá para dizer o que o escritor pensa. Se quer dizer alguma coisa, que diga, escreva um artigo. Num romance, estamos a trabalhar personagens no papel, que são modeladas. Não podemos ser desonestos com o leitor.Do escritor. Acho que se sobrevaloriza a herança do jornalista. Ir a um sítio é coisa de jornalista? Não: há pessoas que o fazem e nunca foram jornalistas. Acho que é do escritor, o querer ir cheirar, sentir, ver.