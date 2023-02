Pablo Neruda morreu envenenado. Sobrinho tem provas

Painel de peritos investigou a presença da bactéria que provoca o botulismo no corpo do poeta. Foi "injetada", aponta o sobrinho.

Pablo Neruda recebeu o Nobel da Literatura em 1971. Era amigo de Salvador Allende, derrubado dias antes da sua morte por um golpe militar que levaria ao instaurar da ditadura de Pinochet, até 1990.

Rodolfo Reyes, sobrinho do poeta chileno, afirma que os especialistas que analisaram a bactéria Clostridium botulinum, que foi encontrada no corpo em 2017, era de origem endógena - ou seja, foi "injetada como uma arma biológica", indica o jornal El País "Posso dizê-lo porque conheço os relatórios. Digo-o eu, como advogado e sobrinho, com muita responsabilidade, porque a juíza ainda não o pode confirmar, porque ela tem que ter toda a informação", detalhou Rodolfo Reyes. "Isto era o que esperávamos, porque o painel de 2017 já tinha encontrado Clostridium botulinum. Mas não se sabia se era endógeno ou exógeno, ou seja, se era interno ou externo. E agora comprovámos que era endógeno e que foi injetado ou colocado."Pablo Neruda morreu em 1973, dez dias depois do golpe de Estado no Chile contra Salvador Allende. Foi divulgado que a causa da morte era o cancro da próstata de que padecia, até que o seu ex-motorista, Manuel Araya, defendeu que ele tinha sido envenenado.Espera-se que os resultados das perícias sejam divulgados esta quarta-feira, após entrega à juíza.Este é o terceiro painel de especialistas a decidir sobre esta matéria: em 2013, foi confirmado que a morte de Neruda se deveu ao cancro da próstata diagnosticado em 1969. Em 2017, um segundo grupo descobriu a bactéria num dente. E agora, um grupo de especialistas do Canadá, México, El Salvador, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Chile investigou a origem desta bactéria, que causa botulismo. Esta infeção tem uma taxa de mortalidade entre os