A 31 de Agosto de 1997, o Reino Unido e o mundo perderam uma das figuras mais emblemáticas de sempre: Diana de Gales morreu num acidente de carro com Dodi Al-Fayed, o último namorado da princesa, enquanto fugiam de um paparazzi, em Paris, França.

Mesmo assim, o fascínio com a Lady Di não mudou e a "princesa do povo" continua a fazer capas devido a teorias da conspiração e rumores. Alguns são sobre os amantes que Diana teve, lista que vai crescendo à medida que os anos passam. Outro boato famoso é que o caixão de Diana estava vazio e o seu corpo foi cremado.

Porém, talvez o maior rumor foi a filha secreta de Diana de Gales. Em Abril de 2015, o jornal canadiano Globe fez manchete como uma mulher chamada Sarah a alegar que era filha da princesa de Gales e do príncipe Charles. Sarah era apenas oito meses mais velha do que William, filho primogénito do casal, o que levantou muitas suspeitas sobre a veracidade da sua história.

No entanto, o Globe avançou com uma explicação insólita: Para garantir que a princesa engravidava, Diana foi submetida a vários exames médicos, antes de se casar com o príncipe Charles. Assim, os médicos extraíram vários óvulos e sémen ao casal. Um dos médicos levou para casa um dos óvulos de Diana e fertilizou-o com o espermatozóide de Charles. Depois, implantou o embrião na sua esposa, e, nove meses depois, nasceu Sarah.

O jornal viria a fazer outra manchete em que anunciava que a mulher de William, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, foi a Nova Iorque conhecer a suposta irmã do marido. Na publicação lia-se: "[Sarah] ficou surpresa quando Kate lhe disse que a sua imagem era igual à de Diana".

Diana viveu a vida sempre acompanhada por jornalistas e rumores inacreditáveis. Ainda hoje, a princesa de Gales continua a ser uma das personagens mais adoradas dos ingleses e também das revistas e jornais de todo o mundo.