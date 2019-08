Acabaram com o croquete

O tradicional croquete de carne, que se comia com quatro ou cinco dentadas, desapareceu das bandejas dos cocktails e deu lugar a opções mais gourmet, mais saudáveis e com apresentação "instagramável".





Antigamente, o que se oferecia nos eventos não ia além do croquete, do rissol e da chamuça. Agora, serve-se muita fruta e fingerfood, canapés que se comem à mão de uma só vez, para não estar a mastigar enquanto se conversa.Nas bebidas, a tendência são os sumos naturais, o clássico champanhe e o gin. Nos últimos anos, as chamadas "festas do croquete" sofreram um enorme up grade, o que não quer dizer que agrade a todos, pelo menos aos mais conservadores.

