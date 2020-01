ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Veem-se 17 homens no final de um almoço numa clareira à sombra – dois estão já de pé. Atrás, todos de luvas, há cinco empregados de mesa. Ao meio da mesa está o Rei D. Carlos, de charuto na mão. As cadeiras são de três estilos, sinal de alguma casualidade e informalidade. Em cima da mesa, vários arranjos de ramos de oliveira. Ao fundo à direita, uma mesa de apoio ao serviço. Muito mais visíveis, à esquerda, estão duas arcas fechadas. Atrás delas, há quatro garrafas de vinho vazias. Em cima, mais cinco garrafas de vinho. E água, fruta, pratos e talheres. Os empregados, as mesas e as arcas evidenciam um sistema de serviço de cozinha capaz de ir para onde quer que o Rei fosse.A foto é de um almoço ao ar livre na Tapada de Vila Viçosa, no intervalo de uma caçada do Rei com um grupo de amigos, e vem publicada no livro Menus da Família Real, que pela primeira vez reúne todos os menus da coleção do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, sediado em Vila Viçosa. São 593 menus, com início em 1882 e indo até ao fim da monarquia, em 1910 – cobrem, portanto, três reinados: D. Luís, D. Carlos e D. Manuel II.