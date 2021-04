Este é o local ideal para desfrutar de umas maravilhosas férias

No lugar da Cividade, freguesia de Paderne, à vista desarmada, eis que encontramos um verdadeiro paraíso. Ali, no lugar mais recôndito e genuíno da paisagem minhota, os casebres, as gentes e os animais têm outro encanto e magia. Da reconstrução de uns velhos estábulos, a traça tradicional une-se ao moderno. O simples e o luxo revelam o bom gosto e o requinte de uma estadia que espera por si. Tudo isto faz deste espaço o local ideal para desfrutar de umas maravilhosas férias. A Casa da Cevidade, junto ao coração do Parque das Termas de Melgaço, é um local privilegiado para o descanso e a descarga do stress diário.





Turismo rural: paisagem, tranquilidade e gastronomia!

A Casa da Cevidade está integrada em plena natureza, a cinco minutos do centro da vila de Melgaço e dos diversos serviços de apoio – hipermercados, farmácias, restaurantes, cafés, serviços de saúde, bancos... Nada falta neste turismo rural

Nasceu do sonho de continuar com o espólio do mentor, o avô Joaquim, homem nascido no seio da agricultura que teve de emigrar muito jovem, nos anos 50, para ajudar no sustento da família que vivia da agricultura. Após vários anos emigrado, e depois de ter constituído família, decidiu comprar a propriedade, a qual se tornou na "menina dos seus olhos". Durante o tempo do contrabando, serviu ainda de "guarida" aos animais e bens, passando, posteriormente, a exploração agrícola, concentrando a maior produtividade no milho e forragens para os animais criados na quinta. Atualmente, é a produção das castas Alvarinho e Tinta que domina na exploração.

O edifício, integrado na Quinta da Cevidade, e que serviu de estábulo e arrumos durante muitos anos, foi reconvertido num local de alojamento com todas as condições possíveis e que se adequam aos tempos atuais.

Aqui, os hóspedes vão encontrar o repouso absoluto, em perfeita harmonia com a natureza. Podem ainda envolver-se com as tarefas diárias desenvolvidas na quinta e, dada a próxima localização, desfrutar das águas termais das termas de Melgaço (localizadas a 500 m), e da diversidade cultural e da gastronomia local que rodeia esta Casa.

Alojamento na Quinta da Cevidade

A Casa da Cevidade dispõe de dois alojamentos: um com dois quartos, uma sala com lareira, ar condicionado, televisão de ecrã plano e duas casas de banho; e um outro com um quarto com cama de casal e uma cama para criança, casa de banho, sala de estar, televisão de ecrã plano e ar condicionado. Os espaços podem ser alugados individualmente ou em conjunto. A Casa está ainda equipada com churrasqueira, piscina e parque de estacionamento.









Casa da Cevidade Lugar da Cividade, Paderne, em Melgaço +351 962 903 470

Email: info@casadacevidade.com

Site: www.casadacevidade.com

Facebook: https://www.facebook.com/casadacevidade

Parta à descoberta

Uma visita à serra da Peneda-Gerês, à vizinha Galiza e diversas atividades promovidas pelos agentes do território, como o rafting, passeios a cavalo, caminhadas por diferentes trilhos, visitas a adegas da região, a queijaria, entre outras, são algumas das atividades que o turista tem numa visita a Melgaço.

Melgaço é um destino de natureza por excelência, com características geográficas e geológicas que lhe concedem uma posição de destaque de entre todos os subdestinos do Porto e Norte de Portugal, onde é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, durante todo o ano.

É o município mais a norte de País e é conhecido pelas paisagens, história, gastronomia e pela muito apreciada e conhecida casta de vinho verde, Alvarinho. Desvendar e sentir Melgaço requer um combinado de observação e vivência só alcançado quando nos envolvemos no seu quotidiano e descobrimos cheiros, sons, vozes, caminhos e recantos. É uma terra rica em tradições, histórias, lendas e testemunhos de vivências passadas e detentor de uma rica e saborosa gastronomia.

Este ano, e uma vez mais em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus Covid-19, o município de Melgaço volta a reinventar-se e aposta num formato diferente para celebrar a Festa do Alvarinho e do Fumeiro: serão dois fins de semana, de 7 a 9 de maio e de 14 a 16 de maio, dedicados ao Alvarinho e aos produtos da região, quer sejam gastronómicos quer a nível de turismo, em que todos são convidados a visitar Melgaço, sempre em segurança.

Melgaço tem uma panóplia de produtos para desfrutar e saborear. Conheça-os em www.cm-melgaco.pt.

Acompanhe a Festa do Alvarinho e do Fumeiro através do Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Descubra Melgaço, o destino de natureza mais radical de Portugal!