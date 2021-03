'Os ingleses, que têm uma comida nojenta, querem criar o caldo verde perfeito'

Dois gastrónomos portugueses discordam, com diferentes graus de veemência, da receita de caldo verde perfeito que o jornal britânico The Guardian publicou recentemente.

A intenção era boa. Demonstrar aos leitores do jornal britânico The Guardian como preparar não apenas um caldo verde, mas um que fosse "perfeito". Talvez tenha sido a escolha do adjetivo a complicar tudo, ou talvez da fotografia que ilustra o artigo, que mostra um caldo verde... amarelado e, para agravar a situação, com batatas cortadas em cubos boiando à superfície.



As redes sociais não perdoaram, como seria de esperar. Por não faltarem tweets e posts a jurar que a terra é plana ou a negar a covid-19, perguntámos antes a dois gastrónomos portugueses o que pensam sobre isto tudo.



Já alguém falara da receita a Virgílio Gomes, mas ler o artigo ainda não se tinha proporcionado - até que lho enviámos por email.