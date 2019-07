Ingredientes

Húmus

- 500 g de grão-de-bico cozido

- 130 g de tahini

- 50 g de azeite virgem extra + q.b. para finalizar

- 25 g de sumo de limão

- 10 g de sal

- Colorau q. b.



Preparação

No dia anterior, ponha o grão num recipiente alto e cubra-o com água abundante. Deixe a demolhar durante, pelo menos, oito horas.

Depois de demolhado, lave bem o grão em água corrente e coza-o, num tacho largo, lume médio, em água abundante, temperada com um fio de azeite, um dente de alho esmagado, uma folha de louro e dois grãos de pimenta. Deixe cozer até que esteja macio.

Assim que o grão estiver cozido, escorra-o bem, com a ajuda de um passador, e reserve três ou quatros grãos inteiros para finalizar.

De seguida, coloque o grão, o tahini, o azeite e o sumo de limão num robot de cozinha ou liquidificador e triture até obter um creme homogéneo.

Retifique os temperos com sal e, se necessário, com um pouco mais de sumo de limão.

Com a ajuda de uma colher, passe o húmus para o prato de servir. Para um empratamento tradicional, fixe a colher num ponto e rode o prato para que se forme uma concavidade no centro.

Por fim, finalize com um fio de azeite, uma pitada de colorou e os grãos inteiros.





Tajine de cordeiro, cuscuz de legumes e molho de iogurte

Para 4 pessoas



Ingredientes

Cordeiro

- 800 g de perna de cordeiro desossada

- 250 g de tomate-chucha

- 100 g de cenoura

- 150 g de cebola

- 50 g de alho-francês

- Louro q.b.

- Água q.b.

- Vinho branco q.b.

- Azeite q.b.

- Pimenta-preta q.b.

- Sal q.b.



Cuscuz de legumes

- 350 g de cuscuz

- Água q.b.

- 100 g de curgete

- 100 g de beringela

- 100 g de cogumelos Paris

- 100 g de cebola-roxa

- 60 g de ameixas-pretas secas cortadas

- 60 g de amêndoas inteiras sem pele e torradas

- Azeite q.b.

- Sal q.b.

- Pimenta q.b.



Molho de iogurte

- 2 iogurtes naturais (bem escorridos num passador, durante 1 a 2 horas, no frio)

- 1/2 laranja (sumo e raspa)

- 1/2 limão (sumo e raspa)

- 50 g de pepino descascado, sem sementes e cortado em cubos

- Cominhos q.b.

- Hortelã q.b.

- Sal q.b.

- Pimenta q.b.



Preparação

Numa frigideira com azeite quente, marque a perna de cordeiro.

Num tacho, faça um refogado com cebola, tomate, cenoura, alho-francês, louro, pimenta-preta e um pouco de sal. Junte a perna de cordeiro, refresque com um pouco de vinho branco, cubra com água, tape e deixe estufar em lume muito brando durante 3 a 4 horas.

Enquanto o cordeiro está a estufar, prepare o molho de iogurte. Numa taça envolva os iogurtes bem escorridos com o sumo e a raspa (só o vidrado, sem a parte branca) de limão e de laranja. Junte o pepino cortado em cubos e tempere com sal, pimenta, um pouco de cominhos e hortelã picada. Reserve no frio.

Retire a perna de cordeiro do tacho e deixe arrefecer. Com a ajuda de um passador de rede, coe o molho do cordeiro e reserve apenas o caldo. Desfie o cordeiro e, por cada 140 g de carne, acrescente 100 ml de caldo. Reserve.

Coloque o cuscuz num tabuleiro ou num prato fundo. Aqueça a água com um pouco de sal, pimenta e um fio de azeite. Quando a água estiver a ferver, deite por cima do cuscuz. A água deverá ficar um dedo acima do cuscuz (na dúvida, siga as instruções da embalagem). Tape o cuscuz com película aderente e espere 5 minutos.

Destape e solte o cuscuz com um garfo.

Sem descascar, corte a curgete e a beringela no sentido longitudinal. Retire um pouco da polpa central da curgete e da beringela e reserve para outra preparação (para uma sopa, por exemplo). Corte os cogumelos em oito e os restantes legumes em cubos de 1 ou 2 cm.

Numa frigideira antiaderente, num fio de azeite quente, salteie os legumes individualmente e tempere com sal e pimenta. Envolva os legumes no cuscuz, acrescente as amêndoas e as ameixas picadas e sirva o cordeiro com o cuscuz, o molho de iogurte e as folhas de hortelã.





Atum grelhado com legumes com emulsão de soja e gengibre



Ingredientes

Atum

- 150 g de lombo de atum

- 35 g de cenoura

- 25 g de curgete (só a parte verde de fora)

- 15 g de ervilha-torta limpa

- 25 g de cebola-roxa em gomos

- 3 g de pasta de miso

- 10 ml de emulsão de soja

- 5 g de alho-francês em juliana (só a parte branca)

- 30 ml de azeite

- 3 dentes de alho

- 2 ramos de tomilho

- Sal q.b.

- Pimenta q.b.

- Flor de sal q.b.



Pasta de miso

- 20 g de água

- 200 g de miso



Para a emulsão de soja

- 7 g de sumo de gengibre

- 60 ml de molho de soja

- 150 g de azeite



Preparação

Comece por preparar a pasta de miso juntando a água e o miso. Reserve. De seguida, prepare a emulsão de soja. Junte o sumo de gengibre com o molho de soja e emulsione com o azeite a pouco e pouco. Marque o atum num grelhador de ambos os lados. Corte o atum em fatias de 1 cm e reserve. Salteie os legumes separadamente em azeite com alho e tomilho. Tempere-os com sal e pimenta. Quando acabar de saltear todos os legumes, junte-os. Faça um risco de pasta de miso no prato de servir e disponha por cima o atum. Junte os legumes. Finalize com um pouco de emulsão de soja por cima do atum, o alho-francês em juliana muito fina e um pouco de flor de sal.

Para 4 pessoas- 200 g de grão-de-bico seco (equivalem a 500 g de grão-de-bico cozido)- 1 dente de alho esmagado- 1 folha de louro- 2 grãos de pimenta-preta