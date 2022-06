O evento, que se realiza em Nova Iorque, contou com a presença de 3.500 cães e mais de 200 raças.

Trumpet venceu o Westminster Dog Show, um dos mais prestigiados concursos caninos do mundo

Trumpet é um cão de raça Bloodhound, ou cão-de-santo-Humberto, e foi premiado como "O Melhor na Exposição", naquela que foi a 146.ª edição do Westminster Kennel Club Dog Show (WKC). A competição de raças de cães teve início no dia 18 de junho, no Lyndhurst Estate, em Nova Iorque, Estados Unidos.