Easyjet garante que passageira estava viva quando embarcou em Málaga

Companhia aérea refuta a versão dos passageiros do avião que dizem que a mulher já estaria morta quando se deu o embarque para o voo.

A companhia aérea Easyjet declarou no domingo que a mulher de 89 anos que embarcou num voo com destino a Londres estava viva quando subiu a bordo apoiada por familiares e que só veio a morrer no avião.



Passageira da Easyjet embarca em Málaga; companhia refuta versão de que estaria morta Nuno Alfarrobinha/Correio da Manhã

"A EasyJet garante que a passageira estava viva no momento do embarque no voo e que a mesma não faleceu antes do embarque. Esta informação é confirmada pelo facto de a mesma viajar acompanhada por dois profissionais de saúde, estando sob os seus cuidados diretos", declarou a companhia aérea numa nota enviada à Lusa.

A companhia aérea refuta a versão divulgada por passageiros do avião e noticiada por vários órgãos de comunicação social segundo a qual a mulher já estaria morta quando se deu o embarque para o voo que iria cumprir a rota entre os aeroportos de Málaga-Costa del Sol e Londres-Gatwick.

Segundo a Easyjet, a mulher tinha autorização para voar, uma vez que se fazia acompanhar de um certificado médico de "apta para voar" e estava "acompanhada por pessoal médico qualificado durante a sua jornada".

Segundo a Easyjet, "foi apenas após o embarque que a passageira necessitou de assistência médica e, lamentavelmente, veio a falecer".

Segundo referiu o diário britânico 'Daily Mail', citando testemunhas do incidente, os familiares terão transportado a mulher na subida a bordo alegando que não se sentia bem e que tinha adormecido.

Pouco antes da descolagem, a tripulação de cabine foi alertada por passageiros e o avião, que já tinha começado a circular na pista, teve de dar a volta e parar, antes de levantar voo 12 horas depois, acrescenta o jornal.