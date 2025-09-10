Sábado – Pense por si

10 de setembro de 2025 às 18:00

Nova cria de okapi nasce em zoológico nos EUA. Espécie está em risco de extinção

Uma okapi fêmea nasceu, este mês, no jardim zoológico de San Diego, na Califórnia, depois de não haver registo de novos nascimentos desde 2021. O animal é da família das girafas, mas tem o pescoço mais curto e as patas às riscas brancas e pretas, como uma zebra.

