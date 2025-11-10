Quem é Camila Vitorino, a jovem que representa Portugal no Miss Universo?

A jovem de 26 anos prepara-se para subir ao palco da maior competição de beleza do mundo, levando consigo uma mensagem de inclusão e força feminina.

Camila Vitorino tem 26 anos, é casada, mãe de um menino de quase dois anos e está a marcar uma viragem histórica nos concursos de beleza. Natural de Setúbal, tornou-se em 2025 a primeira mulher casada e com um filho a conquistar o título de Miss Universo Portugal, abrindo caminho a uma nova era num universo que, durante décadas, restringiu o acesso às participantes com família constituída. Agora, prepara-se para representar Portugal no Miss Universo, que decorre em novembro, na Tailândia.

O seu percurso no mundo das passerelles começou cedo: aos 15 anos já pisava palcos e acumulava títulos e experiência. Em 2019, venceu o Miss Portugal, mas, pouco depois, decidiu afastar-se para se dedicar à maternidade e a outros projetos pessoais. Paralelamente, desde 2019 integra o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA), em Setúbal, onde participa em ações de voluntariado.

Hoje, regressa mais focada do que nunca. Segundo o 'Jornal de Notícias', Camila Vitorino segue uma rotina rigorosa: acorda às 5h30, treina diariamente, frequenta o ginásio quatro vezes por semana e mantém uma alimentação cuidada. Mas o seu foco não se limita ao físico. A jovem trabalha também técnicas de oratória, expressão pessoal e temas ligados ao empoderamento feminino, uma das causas que defende publicamente.

Subir ao palco do Miss Universo é um sonho de infância e quando conquistou o título Miss Portugal, em junho deste ano, não quis acreditar que estava prestes a realizá-lo. "Se perguntassem à Camila de 10 anos, que usava os saltos altos da mãe e andava pela casa que um dia isso aconteceria, ela não acreditaria", admitiu, na altura, nas redes sociais.

A sua presença no Miss Universo tem sido amplamente acompanhada nas redes sociais. Numa das publicações mais recentes, captada na cerimónia de boas-vindas na Tailândia, a jovem surge num vestido branco elaborado pelo estilista português Hugo Micaelo. Descreveu o momento como "um dia tão especial", destacando o espírito de união entre concorrentes, a quem se referiu como "irmãs".

A final, marcada para 21 de novembro, na Impact Arena, em Pak Kret, representa muito mais do que uma competição para Camila Vitorino. A Miss Universo Portugal tem repetido que leva consigo uma mensagem: a de que mulheres casadas, mães e profissionais têm espaço em todos os palcos. "É com enorme honra que carrego esta faixa representando todas as mulheres, todas as mães e o povo português. Prometo-vos que darei o meu melhor em nome de Portugal", escreveu na sua página de Instagram.