ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Foi presidente do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde, durante sete anos, e foi um dos responsáveis pelas maiores alterações dos hábitos alimentares, como a famosa taxa Coca-Cola, a redução do sal no pão e o fim da publicidade de produtos açucarados para as crianças. Ainda assim, o nutricionista Pedro Graça alerta para um risco: o desaparecimento da dieta mediterrânica.Sim. Temos uma tradição de dois mil anos de salgar produtos. Além disso, o sal é um produto muito importante na produção de alimentos, porque aumenta o tempo de conservação, dá sabor e permite reduzir a quantidade de água. Mas o sal mata mais que o açúcar, porque o consumo em excesso está associado à hipertensão arterial e aos acidentes vasculares cerebrais. Os portugueses consomem cerca de 8 gramas de sal por dia, quando o máximo admissível são 5.O sal do pão é o melhor exemplo. Se eu dissesse há 10 anos que hoje estamos a produzir pão com 1 g de sal [por 100 g de pão], não acreditariam. Já tivemos 1,5 g. Hoje os nossos panificadores fazem pão muito saboroso, com 1 ou 1,2 g. Modificaram as técnicas. Na Universidade [do Porto] estamos a desenvolver um medidor de sal individual para que, quando chegar a um snack-bar e lhe puserem uma sopa salgadíssima, possa colocar o medidor e dizer: "Meu amigo, você está matar-me." É que quando vou a um restaurante e peço um vinho, vem um empregado dá-lo a provar. Recusamos beber um vinho mau, mas comemos uma sopa salgada que mata. Não nos importamos, só pedimos mais água. É preciso educação mas também ação governativa. Era impensável mudar as máquinas de venda automática de comida nos hospitais, mas conseguimos. Mudámos o marketing para as crianças. Os governos estão a mexer-se. Também porque 70% dos problemas de saúde podiam ser salvaguardados se mudássemos a nossa alimentação.