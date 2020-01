A nova forma de beber café em todo o lado

Esta máquina foi pensada para um bom café na rua, em qualquer parte - no cimo de uma montanha ou no meio do deserto inóspito.Como não me deixo apanhar nessas situações, um jantar de família já é uma aventura - foi a ocasião que escolhi para testar o Wacaco Minipresso GR, uma máquina portátil de fazer café.A intenção era impressionar - o que começou logo pela toalha branca impressiva na mesa (o primeiro erro). No fim de um frango assado prometi tirar cafés sem balões ou filtros caros: apenas o café moído e uma chaleira.O segredo caberia na palma da mão: a Minipresso GR não tem muito mais que um palmo, e todas as partes são de montagem intuitiva.Num recipiente para a água quente monta-se o corpo onde um êmbolo empurrado pelo utilizador construirá a pressão que extrai o expresso; encaixa-se a última parte com o café moído, por onde sairá o café.Procedi como se conhecesse a máquina e carreguei no êmbolo à espera de ver sair o líquido antecipado. Não só ficou um vazio na chávena (e na minha alma), como a força necessária para aquele exercício era muito mais do que a que eu estava preparada para dar.Foi preciso empurrar o êmbolo seis vezes para ver café e mais umas quatro para tirar uma chávena completa. Eu tinha prometido cinco cafés.Com o limpar das borras da máquina para o próximo e os meus braços cansados e trementes a toalha deixou de estar imaculada e acho que todos teriam ficado mais impressionados com a velha italiana.Para usar na montanha e no deserto há de ser muito útil.www.wacaco.com • €45,90 (sem portes)