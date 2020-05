Ministério da Segurança Social nega que regras para lares tenham sido enviadas sem ministra saber

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social desmentiu este sábado que a ministra da Saúde tivesse enviado regras a lares sem o conhecimento de Ana Mendes Godinho, como avançou o Expresso.

Em nota enviada aos meios de comunicação social, o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho "vem desmentir o título da notícia da primeira página da edição deste sábado do jornal Expresso", que refere que "Temido enviou regras a lares sem Mendes Godinho saber". "Não há qualquer facto ou alegação no texto que sustentem o mesmo", sublinha o ministério.



O semanário informa que a União das Misericórdias foi surpreendida com uma nota vinda do ministério da Saúde a indicar que as visitas seriam permitidas a partir da próxima semana, quando a ministra responsável pela pasta dos lares ainda não uma data definida.



O ministério afirma ter sido contactado por email pelo semanário na tarde de quinta-feira, tendo assegurado na resposta que "os ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social estiveram sempre articulados sobre esta situação, tendo os parceiros do setor social sido ouvidos sobre as orientações".



"Não só o título da notícia é desmentido pela informação que o enviou, como não há qualquer facto ou alegação no texto que sustentem o mesmo", ressalva.

Na notícia, o semanário refere que na véspera da notificação aos lares sobre o regresso das visitas, Ana Mendes Godinho tinha "estado reunida por teleconferência com os responsáveis das Misericórdias e das IPSS" mas que "nenhuma conclusão foi alcançada, tanto mais que a prioridade estava na reabertura das creches já a partir de segunda-feira".