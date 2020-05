32 anos depois de o filho ter desaparecido, a mãe Li Jingzhi pôde abraçá-lo. Mao Yin, que foi raptado aos dois anos, regressou aos braços dos pais durante uma conferência de imprensa dada pela polícia na China.Mao Yin nasceu a 23 de fevereiro de 1986. A 17 de outubro de 1988 o pai, Mao Zhenjing, foi buscá-lo ao infantário em Xian e, junto a um hotel, a criança queixou-se de ter sede. No momento em que o pai desviou os olhos para arrefecer a água quente para o filho, que lhe deram no hotel, alguém levou Mao Yin.Ao longo de mais de 30 anos, os pais não deixaram de o procurar. Logo após o rapto, os pais afixaram cartazes em Xian. A mãe deixou de trabalhar e distribuiu mais de 100 mil folhetos por toda a China. A certo ponto, pensou tê-lo encontrado, mas tinha-se enganado. Li Jingzhi participou em programas de televisão para falar sobre a busca pelo filho e seguiu cerca de 300 pistas sobre o seu possível paradeiro que não deram em nada. Em 2007, criou um grupo para juntar pais a filhos desaparecidos na China. Conseguiu ajudar 29 famílias. Mas do seu próprio filho, nada sabia.A esperança surgiu em abril deste ano, quando a polícia de Xian recebeu uma pista. Um homem que vivia a mil quilómetros de Xian relatou que tinha comprado um rapaz. Feito o teste de ADN, descobriu-se que era Mao Yin, filho de Li Jingzhi e de Mao Zhenjing.O bebé de 1988 é agora um homem de 34 anos que responde pelo nome de Gu Ningning. Gere um negócio de decoração de interiores e diz que quer passar tempo com os pais biológicos. Sobre o casal que o criou e que conheceu como pais durante 32 anos, a polícia não deu detalhes. A investigação continua.Por ano, estima-se que sejam raptadas 20 mil crianças na China.