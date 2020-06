ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

São seis da tarde de domingo e ninguém arreda pé do restaurante 2 Passos, na Praia do Ancão, em Almancil, que regressou do Estado de Emergência a servir apenas almoços - daqueles ajantarados. É apenas o terceiro dia desde a reabertura, na sexta-feira (29 de maio), e o apetite está longe de se cingir à comida.Há fome de convívio, de passar horas à mesa, de estar com os amigos e de reunir a família. Se o vento abafa a conversa na esplanada, lá dentro as conversas cruzadas sobrepõem-se e criam aquilo a que se convencionou chamar "alguma barulheira". E a cada garrafa de vinho branco que chega às mesas - e elas continuam a ser pedidas -, o ruído aumenta."Estão todos a falar, está tudo alegre. Temos aqui grupos de amigos, cada um no seu espaço. Nesta fase são sobretudo residentes do Vale do Lobo e da Quinta do Lago. Aquela mesa ali são ingleses, ao lado está o dono dos supermercados Apolónia, ali mais três famílias de fora que têm negócios cá", aponta Joaquim Coelho, o dono de 52 anos que começou no 2 Passos quando tinha 18. Função? Nadador salvador! "Grande parte dos clientes que estão aqui conhecem-me desde esses tempos. Vinham à praia então e agora vêm com filhos e netos."Há ainda outra razão para a hora de almoço ter entrado no período de prolongamento e descontos, seguido de penáltis: por causa das restrições impostas pela Covid-19, o "desconfinamento" da restauração está a acontecer com limitações de horário: "Os restaurantes vão fechar mais cedo, às 23h. Por isso o que vamos fazer é ter um horário de almoço mais longo e não fazer jantar. Este ano não vai haver noite no Algarve... As férias vão ser diurnas. Não há um bar, um concerto, um evento... Não há nada."Estamos no chamado Triângulo Dourado do Algarve, designação que inclui Vilamoura, a Quinta do Lago e o Vale do Lobo. Uma zona de donos de "casas de milhões" e de "jatos privados" que é uma espécie de Triângulo das Bermudas do hedonismo, com a diferença de que reaparecem depois de um fim de semana de praia, sol, banhos, passeios pela ria e boa comida.