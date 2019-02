A carregar o vídeo ...

Susana Sabino nasceu em Angola em 1964, mas aos 11 anos fugiu com a família (a mãe e mais quatro irmãos) para Portugal. Esteve num lar de refugiados nas Mercês e um dia pediu a Deus para ser manequim. Aos 17 anos, em 1981, foi apresentada a Marluce, modelo e ex-mulher de Carlos Cruz. Foi o início. Em 1984 já estava em Paris a desfilar para a Chanel com Karl Lagerfeld e a ser fotografada na sua casa.Ganhou muito dinheiro e era famosa, mas em 1989, com apenas 25 anos, fartou-se e pediu a Deus para sair do mundo da moda. Saiu tanto que hoje em Portugal quase ninguém sabe dela. Aencontrou-a em Londres, onde hoje é advogada. Ao telefone, contou a sua história e o relacionamento com o keiser da moda que morreu esta terça-feira aos 85 anos.

