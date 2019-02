Pai conhece filha recém-nascida três horas antes de morrer

Quatro anos depois, Brett Kinloch, de 31 anos, perdeu a luta contra um tumor cerebral. Contudo, conseguiu estar vivo para conhecer Ariya, a sua filha recém-nascida. Acabou por morrer três horas depois de a conhecer.





Brett foi internado 50 minutos depois da mulher dar à luz. Mal Ariya nasceu, a sua mulher e sogra levaram a filha a caminho do hospital onde estava internado.

De momento, Nicola e as filhas do casal - Freya, de 4 anos, Ella, de 18 meses, e a recém-nascida Ariya - têm recebido apoio da família, amigos e da comunidade em seu torno. A mãe de três confessou ainda estar "grata" aos médicos "que mantiveram Brett vivo, os paramédicos que o levaram para o hospital e às parteiras que me meteram na estrada o mais rápido possível."

Brett descobriu acerca do tumor há quatro anos, na altura do nascimento da sua filha mais velha, Freya, que Nicola diz estar "desvastada". O tumor encontrava-se numa área do inoperável do cérebro que levou ao deteriorar da sua situação.



Na altura, foram-lhe dados 12 meses de vida, mas a família de Brett poupou dinheiro para um tratamento no estrangeiro que quase parecia ter salvado Brett. No entanto, antes do Natal de 2018, quando Nicola esperava a terceira filha, o casal recebeu a notícia de que o tumor de Brett estava a crescer novamente.

Nicola disse ainda: "O auxílio e apoio que temos recebido da nossa família, amigos e até de completos estranhos tem sido extraordinário - agradeço a todos."