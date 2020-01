Lisbon Beer District junta Joana Espadinha, PZ e Luis Severo em Marvila

Joana espadinha junta-se a Afonso Cabral, Cassete Pirata, PZ, Catarinha Munhá, Éme, Esteves, Luís Severo e Marinho, além de João Vaz Silva, Benjamim e Bruno Pernadas, na qualidade de DJs, no arranque do ano do chamado Lisbon Beer District, a zona de Marvila - onde fica grande parte das fábricas de cerveja artesanal de Lisboa.Sob a designação Ouro, Incenso e Birra, esta celebração do Dia de Reis (que já se tornou tradição, tendo começado em 2017) decorre entre as 13h e as 3h nos espaços Café com Calma, Dois Corvos, Fábrica Moderna, Musa, Lince e Royal Rawness. com as receitas a reverterem para o Grupo Capoeira Beija-Flor, instituição de solidariedade local apostada na prevenção da marginalidade entre os jovens.CAFÉ COM CALMA, Rua do Açúcar, 10. Catarina MunháBrunch/ Jantar Especial ReisDOIS CORVOS, Rua Capitão Leitão, 94. Luís Severo. PZ. Dj Set Brandos CostumesFÁBRICA MODERNA convida BOLINA, Rua Pereira Henriques, 5. Éme. Afonso CabralFábrica MUSA, Rua do Açúcar, número 83. Almoço de Reis com o Cozinheiro Pedro Monteiro (Ex Sal Grosso). Marinho. Joana Espadinha. Cassete Pirata. Dj Set Benjamim, Bruno Pernadas e João Vaz SilvaLINCE, Rua Capitão Leitão, 1B. The Plexus. Rapaz Ego. Dj Set Joaquim QuadrosROYAL RAWNESS, Praça David Leandro da Silva 2, 1950-131 Lisboa. Esteves