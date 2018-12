O Papa preparava-se para anunciar que as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) se iriam realizar em Portugal em 2022. O anúncio estaria marcado para as Jornadas da Juventude a realizarem-se em Janeiro, no Panamá. Mas a notícia foi avançada com mais de um mês de antecedência pela Religiononline e esta fuga criou uma desconfiança entre a Igreja Católica e a Presidência da República.

O anúncio não foi bem recebido pelo clero que revelou que o anúncio devia ser feito pelo Sumo Pontífice no Panamá e confirmado pelo cardel-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Mas o anúncio foi feito em avanço e criou instabilidade entre a Igreja Católica que desconfia que tenha sido a Presidência da República a quebrar o segredo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que é um confesso católico, vai participar nas jornadas do Panamá, o que leva a Igreja a desconfiar que a fuga tenha vindo da Presidência.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, o anúncio deste evento serviria para reabilitar a imagem do cardeal que tem sido altamente criticado nos círculos católicos.

Há figuras dentro da Igreja que colocam a hipótese do evento que reúne centenas de milhares de crentes sempre que acontece, já não se vir a realizar em Portugal devido à fuga.

O padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa disse, em declarações ao JN que "nunca, em nenhum outro país, aconteceu uma coisa como esta [fuga de informação] e, em última instância, o evento até pode nem se realizar por cá". O cónego João Aguiar Campos, antigo responsável pela Rádio Renascença, partilha desta opinião, tendo escrito na sua página pessoal da rede social Facebook: "Jornadas Mundiais da Juventude em 2022 em Portugal? Desde que o Vaticano perdoe inconfidências", segundo o JN.

Marcelo terá ficado surpreendido com anúncio

Fonte oficial da Presidência disse ao JN que o Presidente ficou surpreendido com a notícia do site Religionline, citado pela Agência Lusa. Marcelo Rebelo de Sousa terá mesmo ficado "estupefacto" com o anúncio, declarando-se como "completamente alheio à difusão".

A Religionline, que cita "várias fontes eclesiásticas" afirmou que, no Panamá, o cardeal-patriarca da capital portuguesa, "acompanhado de uma delegação de jovens portugueses e de Lisboa, receberá a cruz das jornadas - o mais importante símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude, que os jovens do país de acolhimento transportarão e que servirá de centro para diferentes iniciativas, ao longo do tempo de preparação.

O cardeal-patriarca de Lisboa oficializou o pedido para receber a JMJ no final de 2017 e desde 2012 que em várias reuniões do Conselho Pontifício para os Leigos (CPL), do Vaticano, a hipótese de Portugal tem estado a ser pensada, segundo o 'site'.



As anteriores edições da JMJ realizaram-se em Colónia, na Alemanha, em 2005, Sidney, na Austrália, em 2008, em Madrid, em 2011, com o papa Bento XVI, no Rio de Janeiro, em 2013, e em Cracóvia, na Polónia, em 2016, com o actual pontífice.