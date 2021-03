O novo Hyundai Tucson é eletrizante

De manhã assiste-se à apresentação online do novo Hyundai Tucson e, de tarde, o carro é-nos entregue à porta de casa. São danos colaterais do confinamento: o evento presencial não acontece e o jornalista não tem de se deslocar ao concessionário para dar umas voltas na novidade.



Com ou sem pandemia, este seria sempre um ensaio breve, de apenas três horas, como é costume no rescaldo de apresentações. Dá tempo suficiente para tirar as primeiras impressões do novo Tucson, e pouco mais não se chega realmente a desfrutar de um carro que tem tudo para ser o próximo porta-estandarte da marca sul-coreana fundada há 50 anos e que hoje é um dos principais fabricantes mundiais. É o que é.



O novo Hyundai, à venda em Portugal desde o início do ano, representa a quarta geração da saga Tucson que, ressalve-se, é o modelo de maior sucesso da O SUV compacto da Hyundai apresenta-se agora de cara lavada, com um design eletrizante e com a maior gama de motorizações eletrificadas de um carro do seu segmento marca de Seul (sete milhões de unidades em todo o mundo).