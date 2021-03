Black Mamba vencem Festival da Canção 2021

Os Black Mamba venceram o Festival da Canção 2021 e vão representar Portugal em Roterdão, na Eurovisão. A banda teve 20 pontos, os mesmos que Carolina Deslandes, mas foi a preferida do público, o que lhes garantiu a vitória.



A canção que vai representar Portugal este ano é "Love is on My Side".



Entre os finalistas desta edição do Festival da Canção estavam os Karetus, Joana Alegre, Carolina Deslandes, Neev, Pedro Gonçalves, Eu.Clides, Sara Afonso, Fábia Maia e Valéria.



A canção dos Black Mamba foi a segunda mais votada pelo público, mas também a segunda favorita do júri, o que lhe valeu 20 pontos no final. Carolina Deslandes, que teve a terceira canção favorita do público e que foi a preferida do júri consegui também 20 pontos, mas ditam as regras que, em caso de empate, seja a canção favorita do público a ser escolhida como a vencedora.



A vencedora do Festival da Canção anterior foi Elisa, que interpretou o tema "Medo de Sentir", canção escrita por Marta Carvalho. As autoras não apresentaram a canção na Eurovisão já que a situação pandémica não o permitiu.