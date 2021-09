Um Tiguan para todos os gostos

Foram logo fabricados 120 mil carros em 2007, quando a Volkswagen começou a produção do Tiguan. De ano para ano a produção foi subindo até atingir as 911 mil unidades só em 2019, mas o Tiguan que em 2020 vendeu como pãezinhos quentes já não era o mesmo de 2007 – em 2016 chegava o seu sucessor, o Tiguan de segunda geração, que então atualizava o design e a tecnologia do carro para acompanhar as tendências da década em que os SUV se tornariam o formato de carro dominante na estrada (e por vezes terra batida).