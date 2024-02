Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os habitantes de várias freguesias de Torre de Moncorvo foram abastecidas com água imprópria para consumo, com o conhecimento quer do presidente da câmara, quer do presidente da Junta da União de Freguesias de Felgar e Souto da Velha. Ambos foram alertados várias vezes das consequências imprevisíveis e eventualmente fatais para as populações.