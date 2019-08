31 gelados para os 31 dias de Agosto

ePaper ou encontre-o nas bancas a 31 de julho de 2019.

Geladaria ou gelataria? Eis uma das grandes questões fraturantes do nosso tempo, para quem tem tempo para se preocupar com estas coisas. Nós preferimos passar o nosso a comer gelados e a preparar uma lista de 31 estabelecimentos especializados - para visitar a cada um dos 31 dias deste mês.A propósito: as duas opções estão certas.R. Dona Filipa de Vilhena, 14 A/B Lisboa • 217 590 360 • 13h-19h • Fecha 2.ªDuas bolas de baunilha são prensadas contra uma forma com orifícios de onde saem a parecer esparguete; a calda de morango finge ser molho de tomate e a cobertura de suspiro passa por parmesão ralado. O gelado de esparguete à bolonhesa, que é um clássico desta geladaria, custa €5 e é servido acompanhado de uma gracinha: "Coma antes que arrefeça."É o que costuma dizer o dono Ângelo Sala, que em 2014 ressuscitou no Arco do Cego a antiga fábrica de gelados da Avenida de Berna (fundada em 1933), agora com o nome La Fabbrica. Outra das especialidades da casa são as cassatas sicilianas - um bolo de gelado e amêndoa moída com frutas cristalizadas envoltas em natas - e as bolacha trevo com Nutella, calda de morango ou gelado. Os sabores variam mas nunca são menos de 12, todos com base de leite, ovos e açúcar, sem glúten, corantes ou conservantes.