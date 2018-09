Crítica de livros: Nunca dancei num coreto

Maria Filomena Mónica

Ed. Relógio d'Água

• 358 págs.

€17,50

As crónicas são um género nobre, entre nós muitas vezes confundido com panfleto político. Maria Filomena Mónica (n. 1943), socióloga, reuniu as que escreveu a partir de 2011 num volume a que deu o sugestivo título de Nunca Dancei Num Coreto.Maria Filomena Mónica tem a enorme vantagem de pensar pela sua cabeça. Temas prosaicos ou eruditos, o desembaraço é de regra. Com brilho, a autora salta dos efeitos corrosivos da burocracia para as idiossincrasias de Christopher Hitchens, da redução de salários do Estado para a cultura do desenrascanço, dos bastidores da vida académica para a gentrificação do bairro da Lapa, do crash do Lehman Brothers para os direitos das mulheres, da escola pública para a regressão das liberdades individuais, de Sócrates (o antigo primeiro-ministro) para as casas de banho de hotel, da banlieue de Paris para Obama, da farsa independentista de Puigdemont para a guerrilha geracional, do pianista Claudio Arrau para Marcelo (o Presidente), da desigual repartição de sacrifícios para os graffiti, da doença para o esplendor da relva. Deveras estimulante.Nota: 4 estrelas