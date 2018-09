O heroísmo de Agung custou-lhe a vida, mas salvou centenas de outras pessoas. Durante o terramoto de 7.5 na escala de Richter que atingiu a Indonésia , Anthonius Gunawan Agung, um controlador aéreo de 21 anos, manteve-se dentro da torre de controlo do aeroporto de Palu. Foi o único: os seus colegas fugiram, mas ele manteve-se enquanto ajudava um avião com centenas de passageiros a descolar.O piloto do avião, Icoze Ezoci, testemunhou as últimas palavras de Agung dentro da torre de controlo. Agradeceu-lhe no Instagram. "'Batik 6231 pista 33 pode descolar'. Esta foi a sua úlima transmissão para mim quando nós respondemos. Obrigado por permanecer comigo e manter-me seguro até eu ter estado no ar. Depois, saltou para fora da torre e partiu a perna e o braço. Asa de honra para Anthonius Gunawan Agung, o meu anjo da guarda em Palu. Descansa em paz meu companheiro. Que Deus esteja contigo", escreveu.