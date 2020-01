Estava a contar reformar-se, conta o ator que nasceu Michael Sylvester Gardenzio Stallone, quando o realizador Adrian Grunberg o desafiou para fazer de Rambo novamente. Sly – como lhe chamam os amigos – aceitou, claro. Mas também basta espreitar a sua página do IMDb – o maior site de cinema do mundo – para perceber que aos 73 anos, o filho de emigrantes italianos está longe de abrandar o ritmo. Entre Mercenários 4, ainda vai realizar e representar no filme Tough as They Come, que conta a história de um soldado que perde os quatro membros no Afeganistão. Na lista tem ainda uma biografia sobre o assassino que trabalhava para a família Colombo e que se torna informador do FBI: Gregory Scarpa.Mas Stallone está agora focado em Rambo: A Última Batalha – filme com estreia marcada para 26 de setembro, em Portugal – com destaque na Comic Con, em Lisboa. No dia 14 de setembro, o ator Óscar Jaenada, que é Victor Martinez no filme, vai explicar o que se pode esperar do final desta saga. Stallone diz que este Rambo é "muito paranoico" e que vamos poder "ver uma série de imagens vintage."Sim, pensava que não ia conseguir. Era otimista, mas estava ciente de que tinha algumas falhas físicas. Era difícil, para mim, compreender as coisas. É difícil, para mim, falar, às vezes, porque eu tive um acidente à nascença, por isso este lado da minha boca faz-me sempre falar assim, está a ver? Eu tentava arranjar trabalho em anúncios. O realizador dizia: "O que é que estás a dizer? Que língua é essa?" Fiquei a saber que a coisa era mesmo má quando o Arnold Schwarzenegger me disse: "Tu tens sotaque?" E eu vou e digo: "Eu tenho sotaque?" O Arnold e eu devíamos abrir uma escola de aulas de discurso. Seria perfeito, porque se eu consigo, qualquer pessoa consegue.Não sabia o que estava a fazer. Só julgava que sabia. Foi uma experiência. Como o boxe: eu não sou pugilista, mas tive de aprender. Toda a gente que entrou no filme trabalhou de graça, praticamente. Trabalharam sem receber dinheiro. Nem sequer havia um camarim. Trocávamos de roupa no banco de trás de um carro. Aquelas roupas que estamos a usar no filme são as nossas roupas. Nem sequer tinha dinheiro para ter um cão, tive de ir arranjar um. Mesmo depois de o filme estar feito, eles não gostavam dele. Disseram-nos: "Nem sequer vamos estreá-lo." Tivemos de discutir e lutar sem parar. Disseram, então: "Bem, talvez o ponhamos a correr num cinema ao ar livre." Eles nem sequer têm cinemas ao ar livre, o que significa que, vê-lo, vai custar aí uns 75 cêntimos. Por fim, tivemos de continuar a pressionar, porque não me queriam no filme. Não queriam que eu estivesse armado em ator. Queriam o Burt Reynolds, o Ryan O’Neal, o Jimmy Caan, o Robert Redford. Acho que eles até um canguru teriam aceitado. Qualquer pessoa, menos eu.Sabia que tinha limitações, enquanto ator, devido ao meu tipo de físico. Há uma certa coisa que se pode fazer bem. Eu posso fazer isto bem e aquele tipo pode fazer aquilo melhor, mas ele não consegue fazer o que eu faço. O Dustin Hoffman nunca vai fazer de Rambo e eu nunca irei fazer de Tootsie. Todas as vezes em que me aventuro a sair do que é o meu estilo, dou comigo num Pára ou a Mamã Dispara. É, tipo, uma coisa horrível.Quando lhe digo que eu era um zé-ninguém, acredite mesmo. Um ano antes, andava a estacionar carros. Tive uma centena de más ideias, por cada boa ideia que me ocorreu. Mas ter uma ideia realmente boa é quanto basta e os fracassos só nos tornam mais espertos. Muitas vezes, o sucesso faz de nós mais burros, porque julgamos que já não temos mais nada a aprender.Isso não sei. Se estou amargurado? Sim, estou. Estou zangado. Tinha um pressentimento de que aquilo ia ser como é com a personagem Rocky. Ele consegue chegar lá perto, mas nem sempre ganha, só que continua a tentar, a dar socos. O facto é que: é mais importante que um filme ganhe [um Óscar] do que um indivíduo, porque gosto realmente da ideia dos atores em competição. Mas, até hoje, continuo sem perceber como posso eu competir, a não ser que haja cinco atores a fazer o mesmo papel. Então, OK. Quem é o melhor Shakespeare? Quem é o melhor Hamlet? Quando se tem cinco filmes diferentes, cinco teorias diferentes, cinco temas diferentes, qual é o melhor?Sou quase um ateu político. Nem sequer tinha votado antes dessa altura, a sério. O filme nada tinha que ver com política. Eu só pensei: "Isto é uma história fantástica." No livro original, o Rambo está tão danificado que tem de ser morto, no final. Ele é um selvagem. E eu vou e digo: "A mensagem certa não é esta. Se vou fazer este filme, tenho de ser responsável por milhares de homens que estão prontos a suicidar-se." Havia 25 mil suicídios de veteranos por mês. Por isso, eu pensei: "Deixa-me só levar isto até mesmo à beira do precipício. Deixa-me só alterar um nadinha esta personagem." No final, ele exprime a sua angústia, a sua solidão, o seu estado mental e o público pode agora compreender aquilo. Se reparar, em cada Rambo, ele nunca volta para casa. No novo filme, ele volta, de facto, para casa, mas, de certo modo, nunca lá chega. Ele apercebe-se, assim, de que transpõe a soleira da sua porta, que já não detém o controlo. O mundo é que nos controla, hoje em dia, não somos nós que controlamos o mundo, e ele não está preparado para isso.Sim, diria. Penso que há alguma coisa na natureza do Homem, querendo com isto dizer homem, mulher ou tão-só as criaturas, em si mesmas. São resilientes. Durante milhares de anos, passámos por tantas convulsões. Houve civilizações destruídas, mas voltam sempre, por isso eu sou muito adepto de reagir e voltar a lutar, de não aceitar a derrota facilmente. Se se for derrotado, então reconstruamo-nos e voltemos à luta. Por isso, penso que é um tema muito interessante e intemporal.Na verdade, não me dissocio de qualquer outra pessoa. Todos compreendemos o que é o medo, a solidão, o isolamento, o que é a vitória e o fracasso e penso que se pudermos contar esta história, as pessoas vão identificar-se com ela. Se se está acima da dor, do medo, o que é que isso interessa? Não se é humano. É assim mesmo. A vida é como uma selva, todos os dias. Pensamos que temos tudo controlado. Um dia está tudo lindo, a seguir recebemos um telefonema e toda a nossa vida muda. Eu já fracassei, com certeza que sim, mas quando as coisas funcionam como aconteceu com os Rambos e os Rockys, essas personagens que eu adoro, porque o Rambo versa sobre um lado muito negro da natureza, com que, infelizmente, muitas pessoas vivem, porque se sentem isoladas. O Rocky é diferente. Ele é o mais otimista dos dois. Ele tem consciência de que não é um homem especial, mas tenta sê-lo. Há otimismo e pessimismo nestas duas personagens.Acredito que a nossa vida tem tudo a ver com matemática – matemática pura e simples. Até por volta dos 40, 45 anos, tudo é maravilhoso. A carreira vai andando, vamos adquirindo coisas, compramos uma casa, ficamos com bom aspeto vestidos com as nossas roupas. Os nossos filhos já concluíram os seus estudos. Depois, na segunda metade da nossa vida, os miúdos saem de casa, a casa tem infiltrações, começa-se a perder o emprego, os nossos amigos estão a morrer. É tipo: "Merda." Afinal tem tudo a ver com subtrações. Como é que se lida com a subtração? Essa é a parte difícil. Eu digo: "Isto é um filme, meu. É um filme." O estúdio diz: "Ninguém quer ver esta merda." E eu digo: "Quer, sim." Milagre, o filme foi lançado. Eu disse: "Para mim, este foi o ponto alto da minha vida." Foi mais difícil fazer este filme do que o Rocky. Estava pronto para me reformar, naquela altura, e o Avi Lerner chega e diz: "Queres fazer o Rambo?" Eu digo: "Sim, está bem." E, depois, funcionou bem. "Queres fazer Os Mercenários?" Eu digo: "OK". Quando dou por isso, aqui estou eu.O primeiro ator que captou a minha atenção foi o Kirk Douglas, n’Os Vikings e no Spartacus. Evidentemente, é uma coisa muito física. E, depois, aquele que me virou completamente a cabeça do avesso era um dos piores atores do mundo, mas que tinha um corpo fantástico: o Hércules. Estou a ver o Steve Reeves a fazer um filme chamado Hercules Unchained e a minha cabeça explode. Foi tipo: "Oh, meu Deus. É isto mesmo. Isto é o meu futuro." Tinha cerca de 12 anos e meio e, dessa altura em diante, disse para mim mesmo: "É este o rumo que vou seguir." Comecei a fazer exercício. Alterei o meu corpo. Tudo entrou como que numa engrenagem, só por ter ido ver um filme.Bem, tudo o que ele tem roubou-me a mim e eu estou sempre a recordar-lhe isso. Meu Deus! Não, estou só a brincar. Não, [meu concorrente] mais ou menos. Bem, um bocadinho. Toda a gente precisa de um bom adversário. Não há nada melhor e se eu não tivesse um, teria criado um. Diria: "Sabes que mais? Odeio aquele tipo." Preciso de odiar alguém, está bem? Nós tínhamos este tipo de coisa entre nós, porque ele é incrivelmente competitivo. Sete vezes Mr. Olympia. Dizia-lhe eu: "Grande coisa." E lá nos atirávamos um ao outro. Agora, somos muito bons amigos, mesmo, percebe o que quero dizer? Eu sou melhor do que ele e… Não, estou só a gozar. Não sou nada. Sou sim. Sou mesmo.A minha filha queria ser escritora, por isso lhe digo: "Não vais, não." Escrever é um horror. Escrever é um empreendimento extremamente difícil e meticuloso, que requer que se reescreva e reescreva. Lemos qualquer coisa [que tenhamos escrito] e dizemos: "É isto mesmo!" Na manhã seguinte, dizemos: "Quem escreveu esta merda? É horrível." A minha filha disse-me: "Quero ser escritora." Eu agarrei em talvez uma centena de blocos de apontamentos e levei-lhe. Ela respondeu: "Isso tudo?" "Sim. Por cada palavra que usares, vais escrever 500 outras que nunca vais usar." É preciso passar por isso. Então, ela disse-me: "Acho que vou voltar à faculdade." E eu: "Yep, devias." De tudo, a coisa mais difícil é a palavra escrita. Como é evidente, realizar é literalmente um estilo de vida. Realizar torna-se toda a nossa realidade e tudo o mais é irrealidade. Quando funciona, é fantástico. Quando não funciona, também é bom.O Rambo, agora, é uma espécie de pai adotivo, mas ele é muito paranoico acerca da possibilidade de lhe acontecer [à filha adotada] qualquer coisa. Ela é uma rapariga novinha, que descobre o pai e quer ir para o México, mas ele é um tipo horrível e eu imploro-lhe: "Não vás." Ela diz: "Está bem, não vou", mas vai e acontecem coisas más. É aí que… Nós adoramos o filme e nele vai haver uma série de imagens vintage.