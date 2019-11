Com uma receita de bilheteira acima dos quatro milhões de euros, o filme Joker tornou-se o mais visto de sempre da Warner Bros. Pictures em Portugal, ultrapassando, por exemplo, o primeiro filme da saga Harry Potter. Liderou os tops dos cinemas nacionais pelo menos por cinco semanas consecutivas, desde a sua estreia a 3 de outubro, e já é dos mais vistos do ano.





Susana Almeida

Mas, porque é que a história de um vilão da DC Comics - que, na verdade, é um doente mental - está a atrair tanta gente? Afalou com a psiquiatra forense Susana Almeida para perceber melhor a personagem de Arthur Fleck, distinguir o real da ficção e também desmistificar a doença mental."Só há duas coisas no filme que o tornam diferente da realidade, duas situações em que a personagem demonstra ter insight. Os doentes, quando estão delirantes como ele está - sem medicação - não têm. A primeira é quando ele escreve no seu diário aquela frase: 'O pior de ter uma doença mental é que as pessoas exigem que nos comportemos como se não as tivéssemos.' A outra é quando ele está no programa de televisão, com o Robert de Niro, e diz que é o resultado daquilo que a sociedade lhe fez, uma coisa deste género. São duas situações que demonstram lucidez, capacidade de discernimento", diz a perita do Instituto Nacional de Medicina Legal, que também trabalha no Hospital Prisional de Caxias.Mas, ressalva, "o filme é muito poderoso e um alerta importante".Sim, ele é uma pessoa com uma perturbação mental, que decorreu de um traumatismo crânio encefálico. É isso que está na origem daquele riso compulsivo dele. Quando um traumatismo afeta o lóbulo frontal do cérebro – que define a nossa personalidade e forma de ser – há alterações do comportamento. Estou a lembrar-me do caso do Phineas Gage – um funcionário dos caminhos-de-ferro que, enquanto estava a abrir caminho, teve um acidente e um ferro atravessou-lhe o lóbulo frontal. Ele não teve qualquer tipo de alteração motora, nem da linguagem, mas a sua personalidade ficou alterada. Ficou com um transtorno neurológico chamado afeto pseudobulbar.É decorrente de um traumatismo crânioencefálico. O que acontece é que a pessoa não ri decorrente de um estímulo do meio, por vontade própria, mas sim de um impulso que decorre dessa anomalia provocada por um traumatismo.Não, mas no caso do Joker houve. Penso que ele terá batido com a cabeça quando foi abusado pelo companheiro da mãe, que é doente mental também. O filme é real e alerta para estas situações. É quase como uma prequela, está a explicar-nos como é que aquela pessoa passou a ter um comportamento disruptivo.Os doentes mentais que cometem ilícitos são uma minoria. A questão é que nestes doentes – que depois em sede de julgamento são considerados inimputáveis –, devemos e podemos prevenir que isso aconteça. Enquanto numa pessoa dita normal não o conseguimos fazer.Conseguimos fazer isto no contexto de um serviço de urgência a uma pessoa que nunca teve contacto com o SNS. Estas pessoas têm uma coisa em comum, que é a falta de insight, de juízo crítico para a sua própria doença – se estou psicótico não tenho essa capacidade, porque estou a acreditar naquilo que penso, vejo e oiço. Outro fator importante de avaliação do risco é a atividade alucinatória de comando. Por exemplo, quando temos um doente que acha que há uma organização internacional a persegui-lo.As doenças mentais são multifatoriais. Mas a hereditariedade, a componente genética e a social estão interligadas nesta génese.Logo no início do filme, ele aparece perante uma assistente social que, numa consulta comunitária – ele teve um internamento e está a ser supervisionado –, lhe diz que o apoio acabou e que a medicação vai deixar de lhe ser dada. Ou seja, o principal fator aqui, independentemente da mãe e da sociedade que não o entende e o discrimina, o que despoleta o descontrolo é a falta de medicação. É a história crónica de um desfecho anunciado. Estamos a falar de uma doença que tem um tratamento e que, sem o tratamento, vai descompensar.A farmacologia tem evoluído imenso na área das psicoses e hoje conseguimos estabilizar alguns doentes com os antipsicóticos. E há medicamentos que podemos dar uma vez por mês e até de três em três meses. É um paradoxo: por um lado mantém-se o estigma; por outro, a ciência dá-nos armas para estas pessoas, elas são tratadas, é uma doença crónica como a diabetes.A lei prevê isso mesmo: ser inimputável pressupõe uma anomalia psíquica e que foi por causa dela que este crime aconteceu. Aquela pessoa não estava capaz de compreender em licitude e não vou submetê-la a uma pena. A sentença não pune esta pessoa. O que faz é submetê-la a uma medida de segurança para tratamento – os inimputáveis estão em unidades de tratamento específicas.O hospital prisional está direcionado para a população de reclusos que adoecem como todos os outros. Os inimputáveis são doentes que, após o julgamento, vão para uma unidade de psiquiatria forense para tratamento. Existem estas unidades em Lisboa, no Hospital Júlio de Matos, em Coimbra e em Santa Cruz do Bispo.Sabemos que a doença mental é algo transversal, que não escolhe idade, género, profissão, estatuto social. As pessoas marginalizam porque as incomoda. Quando eu quando dava aulas, há uns anos atrás, dizia que só quem não tem cérebro é que não pode se tornar num doente mental. A possibilidade de termos uma doença mental é transversal a todos nós. Além disso, o estigma também faz com que muitas vezes a doença seja ocultada, quer pelo próprio, quer por quem está com o doente. A pessoa não é tratada, comete um ilícito e, mesmo sendo um inimputável, enfrenta um duplo estigma: é doente mental, é louco e é perigoso.Se o formos ver limpos de estigmas, não. E porque é que empatizamos com a personagem? Porque nos conseguimos rever de alguma forma. Estou a pensar na questão do bullying, quando os miúdos lhe roubam o placard e o agridem, no mobbing no emprego, em que o patrão o despede pelo telefone… De uma forma, consciente ou não, empatizamos com isso, porque estamos a ver-nos ali. Acho que também alerta para o fato de esta fronteira ser realmente muito ténue e facilmente permeável: qualquer um de nós pode perder a razão.Penso que não é assim tão difícil. O que acontece é que eles depois esbarram no estigma, só o internamento é logo um estigma, o ir a um psiquiatra… a consciencialização para a diabetes, por exemplo, é feita abertamente, sem problemas, não há aquela barreira da doença mental.Isso funciona para aqueles que, além de considerados inimputáveis, também são considerados perigosos. Se não forem perigosos, os doentes são remetidos aos cuidados da psiquiatria da sua área de residência ou ficam com a obrigatoriedade de comparecer a consultas, fazer a medicação, etc.Sim, muitas vezes sou chamada a tribunal para explicar porque é que concluo pela inimputabilidade de um doente. Estes inimputáveis cumprem esta medida por um período que não pode ser superior ao limite máximo da pena, caso fossem considerados culpados. O que coloca algumas questões: o crime foi grave e daria um máximo de 19 anos. Mas estamos a falar de um doente com uma esquizofrenia, por exemplo. É possível compensar este doente em dois meses ou até menos. Sabemos que esta pessoa tem uma doença mental grave, que existe o estigma, então vamos isolá-la da sociedade e só deixá-la sair dali a 10 anos? Outro fator importante é que a vítima destes doentes é quase sempre alguém significativo do ponto de vista afetivo: o doente psicótico não comete um ilícito contra uma pessoa estranha. O doente psicótico mata para não ser morto, acredita claramente que está em risco e age para se proteger. Isto é uma realidade muito pequena mas que depois potencia um estigma muito grande.Os casos mais complicados são aqueles que implicam a morte de alguém significativo do ponto de vista afetivo. É a mãe, ou o irmão, ou a mulher, e isto é complicado. Quando acontece esse desfecho trágico, aquela pessoa está doente e não tem a noção de que a vítima é a mãe, ou a namorada. E, à medida que o tratamento vai acontecendo, vai recuperando o insight e percebendo o que fez. É traumatizante, esta pessoa acaba por ser vítima da sua doença. Sabemos que a probabilidade de deprimirem é altíssima e que estes doentes podem matar-se.Posso falar-lhe de um caso que aconteceu quando era aluna do 3º ano da faculdade, foi o primeiro contacto que tive com esta questão da criminalidade nos doentes mentais. Eu conhecia a pessoa porque era minha vizinha. Foi um jovem de 20 e poucos anos que matou a irmã. Era esquizofrénico e estava delirante, claramente matou a irmã porque achava que estava em risco de lhe acontecer alguma coisa. Impressionou-me muito. Primeiro, porque o conhecia, depois porque a mãe – normalmente a família afasta-se quando isto acontece – disse em tribunal que já tinha perdido um filho e não queria perder o outro. Assumiu a continuidade do tratamento e responsabilidade de o acompanhar.Eu acho que sim, mas não num ambiente de internamento onde os doentes estão descompensados. A informação é a principal arma contra o estigma. Se forem informados, estes doentes já sabem identificar o início da descompensação e vêm procurar-nos: "estou a dormir mal, já começo a ouvir aquela voz." Isto é real. Nós queremos evitar que o doente passe do sistema de saúde para a justiça, porque isso é que é haver uma boa saúde mental.Não, sinto-me mais ameaçada a ver televisão. (ri-se) Nunca senti medo. Eu tenho mais medo das pessoas normais. Essas, eu não sei quem elas são, nem o que são capazes de fazer.Mesmo quando os doentes estão descompensados nós conseguimos prever. Eu não sei o que é o normal. Sou um bocado ao contrário. O meu normal é com a doença mental.