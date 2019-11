As cerlebrações do 25º aniversário da série norte-americana Friends podem ter ganho um novo contorno. O site The Hollywood Reporter avança que os seis atores que interpretam as personagem principais da série e que os criadores da série estão a negociar um possível regresso aos ecrãs na plataforma de streaming HBO Max.A HBO não comentou as notícias do The Hollywood Reporter ou da Variety de que as negociações estão numa fase muito inicial e que a acontecer não se irá tratar de um episódio com guião e com as personagens, mas sim uma reunião dos atores filmada.A HBO Max adquiriu os direitos das dez temporadas de Friends para exibir no seu serviço de streaming, que deve lançar-se nos EUA a 20 de Abril de 2020. Anteriormente a série era transmitida pela Netflix, tendo mesmo chegado a ser a segunda série mais vista de 2018 daquela plataforma de streaming.Aniston entrou no Instagram em outubro, com uma foto dos seis actores juntos. A apresentadora Ellen DeGeneres questionou a atriz sobre uma possível reunião dos seis originais atores: Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) e David Schwimmer (Ross). A atriz respondeu: "Adoraríamos que houvesse alguma coisa, mas não sabemos o que é essa coisa. Por isso estamos só a tentar. Estamos a trabalhar em algo".Aniston disse que publicou a selfie com os seis Friends porque têm "saudades uns dos outros. E por acaso estávamos na mesma parte do mundo!".A WarnerMedia terá pago cerca de 400 milhões de dólares por ter a série na sua plataforma em regime de exclusividade durante cinco anos.