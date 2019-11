Libertem as Marias: quando um casal denuncia o estacionamento abusivo

"Queremos passar. Só isto. Temos duas filhas, duas Marias. Têm um carro duplo - normal não é? Pois, mas na nossa rua o passeio é para estacionar e ficamos sem espaço para passar. Nem conseguimos sair do prédio - só temos esta saída". O desabafo publicado a 30 de agosto é um de muitos deixados na página de Facebook Libertem as Marias, criada por um casal para denunciar os problemas de estacionamento na Rua Sousa Viterbo, na zona da Penha de França, em Lisboa.

Ao Público, Catarina e Francisco Sousa contaram como um dia tiveram que "pedir um reboque à hora de almoço" para ver a situação resolvida apenas "às seis da tarde". Os problemas para sair de casa tornaram-se uma rotina – os automobilistas estacionam parcialmente em cima dos passeios, apesar das proximidades de um parque gratuito. A Junta da Penha de França colocou floreiras na porta do prédio, mas as mesmas não evitam o estacionamento a não ser em frente ao edifício. Assim, a única via para os peões é mesmo andar pelo meio da estrada. Numa rua onde também existe uma creche e um centro de saúde.





"Todas as manhãs quando me levanto faço o mesmo, chego-me à janela para ver qual é a possibilidade de sair de casa. Não estou a ver se está bom ou mau tempo, estou a ver como é que está o carro à minha porta", contam numa outra publicação na referida página, onde com grande assiduidade deixam provas dos seus problemas diários e dificuldade de movimentação: "Convenhamos, isto é um absurdo, uma falta de civismo, não tem razão de ser. Que cidade é que não garante aos residentes o simples direito de entrar e sair de suas casas?"

Catarina e Francisco não baixaram os braços e tentaram resolver a situação com a Junta da Penha de França e a Câmara de Lisboa. Esta última considera a autarquia responsável pela situação, pois foi a autora das obras de 2007 que remodelaram as passadeiras mas deixaram o ordenamento do estacionamento por fazer. Ao jornal diário, a Junta revelou que "solicitou à Câmara um contrato de delegação de competências para o ordenamento do estacionamento na Rua Sousa Viterbo", contando que a "intervenção esteja concluída até final do ano".

Fartos da falta de solução do problema, empurrado constantemente entre a Junta e a Câmara, o casal decidiu procurar ajuda e juntar mais vozes à sua luta criando uma petição online para o efeito.

"A prática reiterada de estacionar veículos no passeio impede a sua plena utilização por parte dos peões, que se vêem forçados a circular pela estrada. Se o passeio se torna uma prova de obstáculos para a generalidade da população, o caso é ainda mais gravoso para quem circula com carros de bebés ou sofre de deficiência motora. Não raras vezes, a própria saída e entrada nos prédios fica comprometida; a forma de estacionar é de tal forma abusiva que impede o acesso às portas de entrada", lê-se no texto da petição que já tem mais de 280 assinaturas: "Tendo em conta que a via punitiva não demonstrou qualquer efeito, é necessário agora recorrer à prevenção deste estacionamento abusivo e salvaguardar o direito de livre circulação".

Até terem uma solução, continuam a relatar todos os dias em que não podem sair de casa.