O crítico sugere 6 novos livros escritos por mulheres

À beira de completar 48 anos, a francesa Vanessa Springora (n. 1972), editora da Julliard, publicou Consentimento, primeiro e único livro que escreveu, logo premiado com o prémio Jean-Jacques Rousseau para literatura autobiográfica. A onda de choque atingiu os leitores não familiarizados com os interditos do demi-monde, mas não surpreendeu o meio literário. Poucos ignoram que Gabriel Matzneff gosta de rapariguinhas (e rapazinhos), preferência documentada ao longo da obra, razão pela qual as revelações de Springora acrescentam pouco. Perturba descobrir os detalhes da intensa ligação sexual (consentida) que os uniu, ela com 14 anos, ele com 49, mas literatura não é sinónimo de moral. Além do prémio, Consentimento vendeu cerca de 100 mil exemplares.Entretanto, os livros de Matzneff, hoje com 84 anos, foram retirados de muitas livrarias francesas, em especial o ensaio Les Moins de Seize Ans (1974). Vanessa Springora resume: escrevi para "apanhar o caçador na sua própria armadilha, prendê-lo num livro". Valeu a pena?Acaba de ser traduzido o romance mais recente de Mariana Enriquez (n. 1973), a argentina que adapta ao imaginário sul-americano a tradição gótica, cruzando fantasia e horror. Retrato cru da ditadura militar argentina, o novo livro, A Nossa Parte da Noite, não constitui exceção. O facto de misturar médiuns, satanismo, masmorras ou rituais de sexo não belisca a descrição da tragédia em que o país viveu mergulhado.Enquanto não chega a biografia de Agustina Bessa-Luís do historiador Rui Ramos, um novo contributo faz luz sobre a vida da grande escritora. Refiro-me a Sapatos de Corda, de Mónica Baldaque, relato desempoeirado da vida da mãe: relações de família, o Douro, a Obra, os anos de Esposende, a casa do Gólgota, os verões em Guéthary, a desconfiança do milieu literário, as viagens, o enfado com o paroquialismo indígena, a política, os filmes de Oliveira, a saída de cena em 2007, a presença constante de Alberto Luís. Vasta iconografia ilustra o livro, cheio de episódios surpreendentes, como o do Jaguar que pediu, e recebeu, a título de royalties... Imprescindível.Segredo bem guardado da literatura de língua inglesa, Rachel Ingalls (1940-2019) é admirada pelos seus pares, mas não um nome familiar ao grande público. Agora temos Mrs. Caliban para avaliar a excelência desta americana que viveu quase toda a vida em Inglaterra. Se viu A Forma da Água, o filme de Guillermo del Toro, fica com a sensação de que ele se "inspirou" no livro de 1983. Decerto não por acaso, a obra-prima de Ingalls foi reeditada no ano da estreia, 2017.Enfim, até um leitor distraído se interroga sobre onde viu ou ouviu falar de uma mulher apaixonada por um anfíbio gigante com pele verde-acastanhada. Felizmente, a prosa da autora é infinitamente superior às capacidades do cineasta. Quem gosta de fábulas (esta é sobre a solidão) vai com certeza deliciar-se com este romance breve, mas intenso.Um novo subgénero faz o seu caminho: o da literatura de imigrantes sem resquícios de autocomplacência. É o caso de Yaa Gyasi (n. 1989), nascida no Gana e criada nos Estados Unidos, autora de dois livros, ambos premiados. Reino Transcendente relata o quotidiano de uma doutoranda de Stanford, oriunda de África, forçada a gerir as obrigações académicas com a depressão da mãe. Numa escrita fluente, Yaa Gyasi diz o que tem a dizer sem os clichés associados ao proselitismo étnico do politicamente correto.Até aos anos 1970, a literatura francesa, de Balzac a Duras, foi determinante na cultura do Ocidente. Isso acabou. Annie Ernaux (n. 1940) destaca-se nas raras exceções, como descobrirá quem ler Uma Paixão Simples, brevíssimo récit que volta às livrarias na irrepreensível tradução de Tereza Coelho. Só uma grande autora podia escrever um livro assim, misto de diário ("não conto uma história") e bloco de notas, 70 páginas de uma crueza desarmante: "Não quero explicar a minha paixão […] quero, simplesmente, expô-la." Notável.