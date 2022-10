Prémio Nobel da Literatura atribuído a Annie Ernaux

As mais lidas GPS

O Prémio Nobel da Literatura foi atribuído a Annie Ernaux, de 82 anos.



A Academia Sueca elogia a "coragem e acuidade clínica com a qual destapa as raízes dos constrangimentos e restrições da memória pessoal". Uma das suas obras mais marcantes é O Acontecimento, um livro que versa sobre um aborto clandestino. É uma novela assumidamente autobiográfica, como acontece com grande parte da obra da autora. Também Os Anos foram descritos por Ernaux como uma "autobiografia impessoal".





Em Portugal estão disponíveis as obras O Acontecimento, Uma Paixão Simples e Os Anos, editados pela Livros do Brasil.O vencedor do ano passado foi Abdulrazak Gurnah, pelos seus trabalhos relativos ao "colonialismo e ao destino dos refugiados".Desde que o prémio foi fundado, em 1901, já houve 114 laureados, 16 das quais mulheres.