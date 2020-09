6 sugestões para dias quentes: uma seleção de livros do crítico Eduardo Pitta

Não é a primeira vez que os 12 livros da Eneida de Virgílio são vertidos para português. Agostinho da Silva já o havia feito, mas a nova tradução de Carlos Ascenso André, além de anotações ao poema, acrescenta-lhe uma introdução em forma de exegese (ação, personagens, modelo neotérico), auxiliar precioso para o leitor menos versado em cultura latina. Quem não conhece a epopeia do troiano encontra nestes quase 10 mil hexâmetros heróicos, extremamente fluentes na língua de chegada, a suma de uma vida. Imprescindível.Com poucos meses de intervalo foram traduzidos dois romances autobiográficos do francês Édouard Louis (n. 1992), sendo o mais recente Quem Matou o Meu Pai. Ao contrário do anterior, o foco não são os preconceitos de classe nem as várias formas de xenofobia e homofobia. O autor responsabiliza quatro presidentes (Chirac, Sarkozy, Hollande e Macron) pela morte do pai: "Porque é que nunca se dizem estes nomes numa biografia?"Quem Matou o Meu Pai é uma evocação dos desencontros entre pai e filho. As "reformas" que partiram a espinha à classe trabalhadora francesa explicam o título. Setenta páginas de um libelo seco, sem resquício de autocomplacência.Foi agora traduzido O Ano do Macaco, terceiro volume das memórias de Patti Smith (n. 1946) – na foto de abertura deste artigo. O mais recente ano do macaco foi 2016, aquele em que Patti fez 70 anos e Trump foi eleito: "O fanfarrão urrou. E o silêncio tomou conta de todos. […] Um grande viva à apatia americana."Patti tinha razão: "Quem decide são os que estão quietos e calados…" Aproveitou para viajar. Entre Manhattan e Venice Beach, a errância incluiu Lisboa, "cidade das noites calcetadas", com páginas dedicadas a Pessoa. Vagabundagem, recordações de amigos moribundos (Sam Shepard, Sandy Pearlman) e, claro, a velha obsessão com os sonhos. Patti nunca desilude.Atualmente já poucos se lembram do italiano Curzio Malaparte (1898-1957). Escritor maldito, cinco anos em degredo por delito de opinião, misto de repórter, diplomata e agente secreto, Malaparte publicou Kaputt em 1944, logo após a queda de Mussolini. Kaputt narra o cerco a Leninegrado visto a partir do lado alemão, enquanto correspondente do Corriere della Sera. Pese embora a quota ficcional, os factos estão lá. Traduzido em todo o mundo, Kaputt deu ressonância planetária a Malaparte.Os leitores de Bernard-Henri Lévy (n. 1948) não ficaram surpreendidos com a ira do filósofo perante a gestão política da pandemia de Covid-19, Este Vírus Que Nos Enlouquece. O "medo que se abateu sobre o mundo" seria uma consequência irracional da ascensão do poder médico. Lévy exorciza os novos aprendizes de feiticeiro, o confinamento das sociedades, a lamentável combinação de "maus sentimentos e maus reflexos", o inevitável "regresso dos bufos à antiga", a rapidez com que o Ocidente se deixou subjugar pelo totalitarismo chinês. Controverso, decerto.No ano do centenário de Amália, o jornalista Miguel Carvalho (n. 1970) publicou uma minuciosa biografia da fadista – Amália. Ditadura e Revolução. O autor desconstrói a lenda que "amarra" Amália ao Estado Novo. Quem não sabe, fica a saber que Amália apoiou as famílias de presos políticos, militantes comunistas na clandestinidade e até sequazes de Humberto Delgado.Bem documentada, essa "história secreta" é narrada com desenvoltura. Miguel Carvalho entrevistou cerca de 100 pessoas, cotejou fontes e fez uma síntese de 600 páginas. Um documento para a História.De Édouard Louis• Ed. Elsinore •De Virgílio• Ed. Cotovia •De Curzio Malaparte• Ed. Cavalo de Ferro •De Bernard-Henri Lévy• Ed. Guerra & Paz •De Patti Smith• Ed. Quetzal •De Miguel Carvalho • Ed. Dom Quixote