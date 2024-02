O anel de Kim Kardashian faz parte da história das mulheres

Os direitos das mulheres refletem-se nos objetos a que têm acesso e que transformam em femininos de pleno direito. A história da emancipação feminina inclui produtos de beleza, de trabalho ou de lazer. Objetos que agora tomamos como garantidos, caso da bicicleta, são ainda hoje banidos a mulheres em algumas partes do mundo, como explica a escritora Annabelle Hirsch. "No Irão, por exemplo, continua a ser proibido as mulheres andarem de bicicleta em público", conta no livro Uma História das Mulheres em 101 Objetos, que chega às livrarias no dia 20 de fevereiro. Nesta investigação, a escritora, formada em História de Arte, Teatro e Filosofia, procura os objetos que testemunham os movimentos iniciados pelas mulheres, as suas lutas, o seu quotidiano, sem esquecer todas as questões ligadas à sua vida, do amor ao sexo, ao trabalho, à arte ou à política.