São 22h40 de uma terça-feira de outono e não sobra uma cadeira no Zeitnot, amplo bar de snooker no 2º piso de um edifício insuspeito na zona industrial de Alvalade, Lisboa. "É normal", diz o barman: "É noite de quiz." Cerca de 50 pessoas ocupam todos os lugares. Em cada mesa, um grupo de amigos de atenção virada para o ecrã gigante junto ao bar, onde o quiz-master Júlio Alves - tido como "pai do quiz" em Lisboa - vai desfilando as suas 50 perguntas semanais.Há 10 anos que as noites de terça-feira no Zeitnot são assim, mas a ligação de Júlio Alves aos quizes é anterior. "Comecei a jogar em 1994 num bar inglês que já não existe, no Cais do Sodré - e os jogos eram em inglês", conta. Um dia, um amigo, considerando-o pessoa dotada de alguma cultura geral, ligou-lhe. "Ó Júlio, há aqui uma cena de que vais gostar", disse-lhe. Acertou. Júlio não largou mais o quiz e, em 1998, quando começou a gerir um bar, logo se estreou também na organização de jogos (mais tarde chegaria a ter um bar seu chamado… Quiz). "Às tantas comecei a ser mais solicitado e isto tornou-se a minha atividade principal. Cheguei a ter quizes sete dias por semana... e a tendência cresceu."