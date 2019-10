HBO cancela prequela de A Guerra dos Tronos

A HBO cancelou a transmissão prevista da prequela de A Guerra dos Tronos. O episódio piloto contava com Naomi Watts, mas não será transmitido neste canal de streaming.

O elenco e a equipa técnica envolvidos no episódio foram informados da decisão da HBO sobre o episódio piloto filmado no verão, de acordo com o site Variety.

O projeto foi criado por Jane Goldman e George R. R. Martin, o autor da saga Crónicas de Gelo e Fogo. Os livros inspiraram a série A Guerra dos Tronos, que terminou em maio de 2019 com a oitava temporada. Ambos são produtores executivos.

O episódio piloto foi um entre muitos projetos que a HBO colocou a avançar antes do fim da série A Guerra dos Tronos. Porém, o Variety indica que em setembro foi divulgado que outro episódio piloto, inspirado nos livros Sangue e Fogo, também estava nas previsões da HBO. Os livros relatam a história dos reis Targaryen, antepassados de Daenerys Targaryen e de Jon Snow.

Apesar da decisão da HBO, o site Deadline recorda que o episódio piloto de A Guerra dos Tronos também teve que ser filmado de novo antes de a HBO aprovar o projeto e transformá-lo numa série televisiva.