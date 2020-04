No Reino Unido, Salina morreu com Covid-19 oito dias após ser mãe

No Reino Unido, uma recém-mãe de 37 anos morreu com Covid-19 oito dias depois de dar à luz. Salina Shaw era diabética e teve uma bebé a 4 de abril, o mesmo dia em que foi testada positivo à doença. Morreu a 12 de abril.Segundo o companheiro, Shaw era saudável e manteve as medidas de distanciamento social.A 18 de março, Salina partilhou uma fotografia da ecografia da que foi a terceira filha. "Amamos-te e mal podemos esperar para te conhecer, faltam seis semanas", escreveu.O caso de Salina foi conhecido pouco depois do de Mary Agyeiwaa Agyapong. Enfermeira, Mary deu à luz a filha e foi hospitalizada dias depois, a 7 de abril. Também morreu a 12 de abril.No Reino Unido, várias grávidas têm procurado informações sobre a infeção pelo novo coronavírus.Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu uma circular sobre gravidez e parto , mas indicou àque vai rever as regras acerca da separação das mães e bebés e sobre o aleitamento materno