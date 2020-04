Bebé de 29 dias infetada com coronavírus internada no Hospital Dona Estefânia

Uma bebé com 29 dias está internada no Hospital Dona Estefânia com covid-19, tornando-se no doente mais jovem em Portugal.

A menina, que está internada há quatro dias no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi internada com uma septicemia, provocada pelo novo coronavírus. De acordo com os profissionais de saúde, a bebé está recuperar.



Segundo o Correio da Manhã, o pai e avó da criança também estavam infetados. Foi levada ao hospital pela mãe depois de apresentar febres altas.

No Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, estão também internadas outras cinco crianças.