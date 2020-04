Southampton, Inglaterra.

Bill e Mary Dartnall estiveram casados durante mais de 60 anos. Não sobreviveram à pandemia de covid-19 e morreram com a doença no mesmo dia num hospital emMary, de 81 anos, morreu primeiro. Depois de saber da morte da mulher, Bill disse aos médicos não querer mais a ajuda do ventilador que o mantinha vivo. "Não queria estar aqui sem a minha mãe", contou a filha, Rosemary, à BBC.Casados há 63 anos, viviam numa casa de repouso quando Mary foi levada, doente, para o hospital no final de março. Dias depois, Bill sofreu um enfarte e deu entrada no mesmo hospital. Ambos testaram positivo à covid-19.Mary Dartnall morreu na manhã do domingo de Páscoa. "Vieram como um par - o meu pai sabia que não queria estar aqui sem a minha mãe. Eram uma equipa", disse Rosemary."É horrivel perder os meus pais, e ainda mais estar separada deles e não poder ter estado lá para lhes segurar a mão no fim da vida deles", lamentou.