A nova moda das tatuagens temporárias

Duram uns dias, saem com sabão e podem ter desenhos complexos ou apenas palavras. As tattoos temporárias são a nova moda nos festivais. Feitas sem dor e até em casa.

Quando a atriz Cate Blanchett apareceu num evento coberta de tatuagens foi um choque. Só depois se percebeu que as tatuagens eram temporárias e que eram apenas mais um acessório de moda como um colar ou um par de brincos. As tatuagens deixaram de ser um compromisso para a vida e são a nova moda do verão